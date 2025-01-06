تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عائلات الأسرى الإسرائيليين تناشد ترامب بالضغط على نتنياهو لوقف الحرب، نعيم قاسم يؤكد أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى وكيف تقاوم
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250106/تقارير-جاستن-ترودو-قد-يعلن-استقالته-من-منصبه-قبل-يوم-الأربعاء-1096512863.html
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T04:35+0000
2025-01-06T04:58+0000
ترودو
أخبار كندا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096512849_0:191:2963:1857_1920x0_80_0_0_a9c2e53e76d1f7f46e34086d07321221.jpg
ولم تحدد التقارير الصحفية متى سيعلن ترودو استقالته، لكنها واثقة من حدوث ذلك قبل اجتماع الحزب يوم الأربعاء.ولم يتضح بعد ما إذا كان ترودو سيتنحى على الفور أو سيظل رئيسًا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد، حسبما ذكرت المصادر.وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، للاجتماع هذا الأسبوع.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه. كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاجميت سينغ، ترودو إلى الاستقالة وأعلن عن التصويت بسحب الثقة من الزعيم الكندي في الاجتماع المقبل لمجلس العموم.
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/06/1096512849_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_fa347335c9a4e26508925a14efce6a57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترودو, أخبار كندا, العالم
ترودو, أخبار كندا, العالم

تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير

04:35 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 06.01.2025)
© AP Photo / Manu Fernandezرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا.
ولم تحدد التقارير الصحفية متى سيعلن ترودو استقالته، لكنها واثقة من حدوث ذلك قبل اجتماع الحزب يوم الأربعاء.

وقالت ثلاثة مصادر إنها غير متأكدة مما تخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي للقيام به لاستبدال ترودو كزعيم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترودو سيتنحى على الفور أو سيظل رئيسًا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد، حسبما ذكرت المصادر.
وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، للاجتماع هذا الأسبوع.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه. كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاجميت سينغ، ترودو إلى الاستقالة وأعلن عن التصويت بسحب الثقة من الزعيم الكندي في الاجتماع المقبل لمجلس العموم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала