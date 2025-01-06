https://sarabic.ae/20250106/تقارير-جاستن-ترودو-قد-يعلن-استقالته-من-منصبه-قبل-يوم-الأربعاء-1096512863.html
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T04:35+0000
2025-01-06T04:35+0000
2025-01-06T04:58+0000
ترودو
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ولم تحدد التقارير الصحفية متى سيعلن ترودو استقالته، لكنها واثقة من حدوث ذلك قبل اجتماع الحزب يوم الأربعاء.ولم يتضح بعد ما إذا كان ترودو سيتنحى على الفور أو سيظل رئيسًا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد، حسبما ذكرت المصادر.وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، للاجتماع هذا الأسبوع.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه. كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاجميت سينغ، ترودو إلى الاستقالة وأعلن عن التصويت بسحب الثقة من الزعيم الكندي في الاجتماع المقبل لمجلس العموم.
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
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ترودو, أخبار كندا, العالم
ترودو, أخبار كندا, العالم
تقارير: ترودو قد يعلن استقالته من منصبه قبل 8 يناير
04:35 GMT 06.01.2025 (تم التحديث: 04:58 GMT 06.01.2025)
أفادت وسائل إعلام كندية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد يعلن استقالته من زعامة الحزب الليبرالي الحاكم في كندا.
ولم تحدد التقارير الصحفية متى سيعلن ترودو استقالته، لكنها واثقة من حدوث ذلك قبل اجتماع الحزب يوم الأربعاء.
وقالت ثلاثة مصادر إنها غير متأكدة مما تخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي للقيام به لاستبدال ترودو كزعيم.
ولم يتضح بعد ما إذا كان ترودو سيتنحى على الفور أو سيظل رئيسًا للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد، حسبما ذكرت المصادر.
وتخطط اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب الليبرالي الكندي، التي تتخذ القرارات بشأن قضايا القيادة، للاجتماع هذا الأسبوع.
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن أكثر من 50 برلمانيًا من الحزب الليبرالي، بقيادة رئيس الوزراء الحالي، توصلوا إلى رأي بالإجماع بأن ترودو يجب أن يترك منصبه. كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي، جاجميت سينغ، ترودو إلى الاستقالة وأعلن عن التصويت بسحب الثقة من الزعيم الكندي في الاجتماع المقبل لمجلس العموم.