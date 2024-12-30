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ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
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29 د
لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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صدى الحياة
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هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
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https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
سبوتنيك عربي
اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن يتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ببساطة من شراء غرينلاند... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T00:20+0000
2024-12-30T00:20+0000
ميدفيديف
ترامب
دونالد ترامب
إيلون ماسك
غرينلاند
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وقال ميدفيديف على جسابه في "إكس"، "لست متأكدًا من سبب احتياج الولايات المتحدة، كدولة، إلى ضم كندا أو غرينلاند أو حتى بريطانيا، واستعادة قناة بنما. هناك طريقة أكثر تحضرًا: يمكن لـ ترامب وماسك شراء الأرض ببساطة، مما يجعلها ملكية خاصة لهما".في 18 ديسمبر، اقترح ترامب النظر في إمكانية إدراج كندا في الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، قائلاً إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلل بشكل كبير من نفقات الكنديين.وفي وقت سابق، وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مازحا بأنه "حاكم ولاية كندا العظيمة" وسط جدل حول إمكانية فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الكندية بعد تولي ترامب منصبه.في 22 ديسمبر، قال ترامب إنه سيطالب بالعودة السريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة للمرور عبرها.وأكد الرئيس المنتخب، أن قناة بنما كانت حاسمة للتجارة الأمريكية، وكذلك للنشر السريع للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.وكان الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، قد وصف تصريحه سابقًا بأنه مظهر من مظاهر الجهل التاريخي الفادح.يوم الاثنين، قال ترامب إنه امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، معلقًا بذلك على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد ورجل الأعمال كين هويري.وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، على كلمات ترامب قائلاً إن "غرينلاند ليست للبيع ولن تكون للبيع أبدًا".
https://sarabic.ae/20241223/ترامب-يعلن-صراحة-ضرورة-انتزاع-غرينلاند-من-الدنمارك-1096067330.html
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ميدفيديف, ترامب, دونالد ترامب, إيلون ماسك, غرينلاند
ميدفيديف, ترامب, دونالد ترامب, إيلون ماسك, غرينلاند

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا

00:20 GMT 30.12.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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اقترح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن يتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ببساطة من شراء غرينلاند وكندا وبريطانيا وقناة بنما، مما يجعلها ملكية خاصة لهما.
وقال ميدفيديف على جسابه في "إكس"، "لست متأكدًا من سبب احتياج الولايات المتحدة، كدولة، إلى ضم كندا أو غرينلاند أو حتى بريطانيا، واستعادة قناة بنما. هناك طريقة أكثر تحضرًا: يمكن لـ ترامب وماسك شراء الأرض ببساطة، مما يجعلها ملكية خاصة لهما".
في 18 ديسمبر، اقترح ترامب النظر في إمكانية إدراج كندا في الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، قائلاً إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلل بشكل كبير من نفقات الكنديين.
وفي وقت سابق، وصف ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مازحا بأنه "حاكم ولاية كندا العظيمة" وسط جدل حول إمكانية فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الكندية بعد تولي ترامب منصبه.
وردت الحكومة الكندية بالقول، إنها عازمة على الدفاع عن مصالح البلاد في ضوء تعليقات الرئيس الأمريكي المستقبلي حول كون كندا "ولاية أمريكية".
في 22 ديسمبر، قال ترامب إنه سيطالب بالعودة السريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية المرتفعة للمرور عبرها.
وأكد الرئيس المنتخب، أن قناة بنما كانت حاسمة للتجارة الأمريكية، وكذلك للنشر السريع للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
ترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك
23 ديسمبر, 05:03 GMT
وكان الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، قد وصف تصريحه سابقًا بأنه مظهر من مظاهر الجهل التاريخي الفادح.
يوم الاثنين، قال ترامب إنه امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، معلقًا بذلك على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد ورجل الأعمال كين هويري.
وفي اليوم نفسه، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، على كلمات ترامب قائلاً إن "غرينلاند ليست للبيع ولن تكون للبيع أبدًا".
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