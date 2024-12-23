https://sarabic.ae/20241223/ترامب-يعلن-صراحة-ضرورة-انتزاع-غرينلاند-من-الدنمارك-1096067330.html

ترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك

ترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، تعليقا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، البلد... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T05:03+0000

2024-12-23T05:03+0000

2024-12-23T05:03+0000

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دونالد ترامب

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وكتب ترامب على صفحته الخاصة بمنصة "تروث سوشيال": “من أجل الأمن القومي والحرية، في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند هي ضرورة مطلقة”. وأضاف ترامب، أن مرشحه لمنصب السفير لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد، ورجل الأعمال كين هويري، "سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل المصالح الأمريكية".وفي الوقت نفسه، قالت غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع، وفي الدنمارك أعربوا عن أملهم في أن يكون ترامب يمزح، ووصفوا فكرة البيع بأنها سخيفة.وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي، مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية. وذكرت مجلة غربية في وقت سابق، أن الرئيس المنتخب اقترح أن تنضم كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بدلاً من الاستمرار في دعم هذه الدول.برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضاتصحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب

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