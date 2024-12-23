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الإنسان والثقافة
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10:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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ترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك
ترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، تعليقا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، البلد... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T05:03+0000
2024-12-23T05:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
العالم
دونالد ترامب
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وكتب ترامب على صفحته الخاصة بمنصة "تروث سوشيال": “من أجل الأمن القومي والحرية، في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند هي ضرورة مطلقة”. وأضاف ترامب، أن مرشحه لمنصب السفير لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد، ورجل الأعمال كين هويري، "سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل المصالح الأمريكية".وفي الوقت نفسه، قالت غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع، وفي الدنمارك أعربوا عن أملهم في أن يكون ترامب يمزح، ووصفوا فكرة البيع بأنها سخيفة.وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي، مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية. وذكرت مجلة غربية في وقت سابق، أن الرئيس المنتخب اقترح أن تنضم كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بدلاً من الاستمرار في دعم هذه الدول.برلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضاتصحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب
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https://sarabic.ae/20241222/ترامب-يهدد-مجددا-بإعادة-قناة-بنما-إلى-أمريكا-والرئيس-البنمي-يرد-عليه-1096065430.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك, العالم, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك, العالم, دونالد ترامب

ترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك

05:03 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، تعليقا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، البلد المالك للجزيرة.
وكتب ترامب على صفحته الخاصة بمنصة "تروث سوشيال": “من أجل الأمن القومي والحرية، في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند هي ضرورة مطلقة”.
وأضاف ترامب، أن مرشحه لمنصب السفير لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد، ورجل الأعمال كين هويري، "سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل المصالح الأمريكية".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام، تفيد بأن ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند، ولاحقا أكد هو نفسه أنه مهتم بهذه القضية "استراتيجيا".
وفي الوقت نفسه، قالت غرينلاند إن الجزيرة ليست للبيع، وفي الدنمارك أعربوا عن أملهم في أن يكون ترامب يمزح، ووصفوا فكرة البيع بأنها سخيفة.
وقال مايلز تايلور، المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مقابلة في أغسطس/ آب 2020، إن ترامب كان مهتمًا بمعرفة ما إذا كان من الممكن مقايضة بورتوريكو بغرينلاند.
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ترامب يهدد مجددا بإعادة قناة بنما إلى أمريكا... والرئيس البنمي يرد عليه
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وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي، مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.
وقال ترامب يوم أمس الأحد، إنه سيطالب بإعادة قناة بنما بسرعة إلى الملكية الأمريكية، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة على المرور عبرها.
وذكرت مجلة غربية في وقت سابق، أن الرئيس المنتخب اقترح أن تنضم كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بدلاً من الاستمرار في دعم هذه الدول.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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