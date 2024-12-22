https://sarabic.ae/20241222/صحفي-أيرلندي-زيلينسكي-يحاول-إجبار-روسيا-على-تصعيد-الصراع-قبل-استلام-ترامب-1096057319.html

صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب

صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب

سبوتنيك عربي

ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع في أوكرانيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T13:09+0000

2024-12-22T13:09+0000

2024-12-22T13:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "زيلينسكي يعلم أن أمامه أياماً فقط (حتى 20 يناير) لمحاولة إجبار فلاديمير بوتين على التصعيد".ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.

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