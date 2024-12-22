https://sarabic.ae/20241222/صحفي-أيرلندي-زيلينسكي-يحاول-إجبار-روسيا-على-تصعيد-الصراع-قبل-استلام-ترامب-1096057319.html
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع في أوكرانيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T13:09+0000
2024-12-22T13:09+0000
2024-12-22T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "زيلينسكي يعلم أن أمامه أياماً فقط (حتى 20 يناير) لمحاولة إجبار فلاديمير بوتين على التصعيد".ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-حول-الهجوم-الأوكراني-على-قازان-أي-عدو-يسعى-لهزيمة-روسيا-سيتعرض-لدمار-أكبر-1096056628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
صحفي أيرلندي: زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع قبل استلام ترامب
13:09 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 13:10 GMT 22.12.2024)
ذكر الصحفي الأيرلندي تشي باوز، اليوم الأحد، أن فلاديمير زيلينسكي يحاول إجبار روسيا على تصعيد الصراع في أوكرانيا قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وأضاف باوز على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "زيلينسكي يعلم أن أمامه أياماً فقط (حتى 20 يناير) لمحاولة إجبار فلاديمير بوتين على التصعيد".
ويعتقد الصحفي أن القيادة الروسية لن تحذو حذو السياسي الأوكراني (زيلينسكي)، ونصح الصحفي زيلينسكي نفسه بحزم حقائبه بينما لا تزال هذه الفرصة قائمة.
ووعد الزعيم الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بأنه سيكون قادرًا على تحقيق تسوية تفاوضية للصراع الأوكراني، وقد صرح مرارا وتكرارا أنه سيكون قادرا على التعامل مع هذه القضية في يوم واحد.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، في اتصال مباشر، إن روسيا ليس لديها شروط مسبقة لبدء المفاوضات.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن موسكو مستعدة للتحدث حتى مع فلاديمير زيلينسكي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد بوتين أن روسيا لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة، بل إلى سلام طويل الأمد مع ضمانات لنفسها ولمواطنيها.