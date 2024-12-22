https://sarabic.ae/20241222/بوتين-حول-الهجوم-الأوكراني-على-قازان-أي-عدو-يسعى-لهزيمة-روسيا-سيتعرض-لدمار-أكبر-1096056628.html
بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر
بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي عدو يحاول هزيمة روسيا سيندم ويتعرض لدمار أكبر، وذلك تعليقًا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة قازان... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T12:27+0000
2024-12-22T12:27+0000
2024-12-22T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، في كلمة خلال فعالية تدشين مشروعات بنية تحتية للنقل: "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا سيواجه عواقب أكبر بعدة مرات من الضرر الذي يحاول التسبب به، وسيندم على أفعاله". وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع رئيس تتارستان روستام مينيخانوف، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على قازان. رئيس الدولة يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع".وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
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روسيا
بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي عدو يحاول هزيمة روسيا سيندم ويتعرض لدمار أكبر، وذلك تعليقًا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، أمس السبت.
وقال بوتين، في كلمة خلال فعالية تدشين مشروعات بنية تحتية للنقل: "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا سيواجه عواقب أكبر بعدة مرات من الضرر الذي يحاول التسبب به، وسيندم على أفعاله".
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية روستام مينيخانوف، بعد تعرض مدينة قازان عاصمة الجمهورية، لهجوم أوكراني إرهابي عبر طائرات مسيرة، صباح اليوم.
وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع رئيس تتارستان روستام مينيخانوف، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على قازان. رئيس الدولة يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ6 طائرات مسيرة، صباح يوم أمس السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".