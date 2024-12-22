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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-حول-الهجوم-الأوكراني-على-قازان-أي-عدو-يسعى-لهزيمة-روسيا-سيتعرض-لدمار-أكبر-1096056628.html
بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر
بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي عدو يحاول هزيمة روسيا سيندم ويتعرض لدمار أكبر، وذلك تعليقًا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة قازان... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T12:27+0000
2024-12-22T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، في كلمة خلال فعالية تدشين مشروعات بنية تحتية للنقل: "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا سيواجه عواقب أكبر بعدة مرات من الضرر الذي يحاول التسبب به، وسيندم على أفعاله". وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع رئيس تتارستان روستام مينيخانوف، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على قازان. رئيس الدولة يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع".وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يؤكد-أهمية-إنتاج-واختبار-صواريخ-أوريشنيك-في-ظروف-قتالية-1096055298.html
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روسيا

بوتين حول الهجوم الأوكراني على قازان: أي عدو يسعى لهزيمة روسيا سيتعرض لدمار أكبر

12:27 GMT 22.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي عدو يحاول هزيمة روسيا سيندم ويتعرض لدمار أكبر، وذلك تعليقًا على الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، أمس السبت.
وقال بوتين، في كلمة خلال فعالية تدشين مشروعات بنية تحتية للنقل: "كل من يحاول تدمير شيء في بلادنا سيواجه عواقب أكبر بعدة مرات من الضرر الذي يحاول التسبب به، وسيندم على أفعاله".
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس جمهورية تتارستان الروسية روستام مينيخانوف، بعد تعرض مدينة قازان عاصمة الجمهورية، لهجوم أوكراني إرهابي عبر طائرات مسيرة، صباح اليوم.
الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
11:26 GMT
وجاء في بيان للكرملين أن "فلاديمير بوتين، تحدث عبر الهاتف مع رئيس تتارستان روستام مينيخانوف، بعد الهجوم بطائرات مسيرة على قازان. رئيس الدولة يتلقى بانتظام تقارير عملياتية من وزارة الدفاع".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ6 طائرات مسيرة، صباح يوم أمس السبت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على "تلغرام": "في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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