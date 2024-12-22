بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
تقرير عن غياب مظاهر عيد الميلاد المجيد في مدينة صور
09:09 GMT
6 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية المؤقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل، "مفاوضات غزة" تدخل "مرحلة التفاصيل" النهائية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يؤكد-أهمية-إنتاج-واختبار-صواريخ-أوريشنيك-في-ظروف-قتالية-1096055298.html
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، وأكد أنه لم يوجد مثله من... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T11:26+0000
2024-12-22T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093917480_12:0:2824:1582_1920x0_80_0_0_b66d391a267b866467b6b11c0d2a27ba.png
وجاء في تصريحات للرئيس الروسي خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا 1": "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق".وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدًا أن روسيا سترد على جميع التحديات.وأضاف: "عندما يسمع خصمونا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يعلن-أن-روسيا-سترد-على-جميع-التحديات-بغض-النظر-عن-أي-تصعيد-1096053273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093917480_364:0:2473:1582_1920x0_80_0_0_0fae9b6901e826744aa0389ef952a7a7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية

11:26 GMT 22.12.2024
© Sputnikالرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة "بريكس"
الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع مدراء وسائل الإعلام الرائدة في دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، وأكد أنه لم يوجد مثله من قبل.
وجاء في تصريحات للرئيس الروسي خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا 1": "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق".
وأضاف بوتين أنه منخرط في بشكل عميق فيما يخص تطوير وتصنيع هذا الصاروخ ويعتبر ذلك جزءًا من عمله.
وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".
نتائج عام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
بوتين يعلن أن روسيا سترد على جميع التحديات بغض النظر عن أي تصعيد
09:28 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدًا أن روسيا سترد على جميع التحديات.
وقال بوتين، خلال مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، اليوم الأحد: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد".
وأضاف: "عندما يسمع خصمونا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала