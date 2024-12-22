https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يؤكد-أهمية-إنتاج-واختبار-صواريخ-أوريشنيك-في-ظروف-قتالية-1096055298.html

بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية

بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية

سبوتنيك عربي

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، وأكد أنه لم يوجد مثله من... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T11:26+0000

2024-12-22T11:26+0000

2024-12-22T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093917480_12:0:2824:1582_1920x0_80_0_0_b66d391a267b866467b6b11c0d2a27ba.png

وجاء في تصريحات للرئيس الروسي خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا 1": "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق".وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدًا أن روسيا سترد على جميع التحديات.وأضاف: "عندما يسمع خصمونا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".

https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يعلن-أن-روسيا-سترد-على-جميع-التحديات-بغض-النظر-عن-أي-تصعيد-1096053273.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, فلاديمير بوتين