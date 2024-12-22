https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يؤكد-أهمية-إنتاج-واختبار-صواريخ-أوريشنيك-في-ظروف-قتالية-1096055298.html
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، وأكد أنه لم يوجد مثله من... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T11:26+0000
2024-12-22T11:26+0000
2024-12-22T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
فلاديمير بوتين
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وجاء في تصريحات للرئيس الروسي خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا 1": "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق".وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدًا أن روسيا سترد على جميع التحديات.وأضاف: "عندما يسمع خصمونا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".
https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يعلن-أن-روسيا-سترد-على-جميع-التحديات-بغض-النظر-عن-أي-تصعيد-1096053273.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يؤكد أهمية إنتاج واختبار صواريخ "أوريشنيك" في ظروف قتالية
اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، وأكد أنه لم يوجد مثله من قبل.
وجاء في تصريحات للرئيس الروسي خلال مقابلة أجراها على قناة "روسيا 1": "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق".
وأضاف بوتين أنه منخرط في بشكل عميق فيما يخص تطوير وتصنيع هذا الصاروخ ويعتبر ذلك جزءًا من عمله.
وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال بوتين "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدًا أن روسيا سترد على جميع التحديات.
وقال بوتين، خلال مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، اليوم الأحد: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد".
وأضاف: "عندما يسمع خصمونا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".