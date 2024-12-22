https://sarabic.ae/20241222/بوتين-يعلن-أن-روسيا-سترد-على-جميع-التحديات-بغض-النظر-عن-أي-تصعيد-1096053273.html

بوتين يعلن أن روسيا سترد على جميع التحديات بغض النظر عن أي تصعيد

بوتين يعلن أن روسيا سترد على جميع التحديات بغض النظر عن أي تصعيد

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدًا أن روسيا سترد على جميع التحديات. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T09:28+0000

2024-12-22T09:28+0000

2024-12-22T09:28+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين، خلال مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين، اليوم الأحد: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد". وأضاف: "عندما يسمع خصمونا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".وفي وقت سابق هذا الشهر، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، من أن تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.وقال ريابكوف، متحدثا في نادي "فالداي" للحوار، إن: "واشنطن، ولضمان حفاظها على الهيمنة العالمية، مستعدة لإثارة المزيد من المخاطر الاستراتيجية، واللعب على حافة الهاوية وأبعد من حافة الهاوية، وزيادة الضغط بشكل متهور على تلك البلدان التي يراها الأمريكيون كمعارضين وخصوم، والحديث هنا يدور بالدرجة الأولى حول تلك الدول التي تمتلك إمكانات نووية عسكرية، روسيا والصين وكوريا الشمالية، وبالتالي فإن الألاعيب الجيوسياسية التي بدأتها واشنطن يمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، وحتى كارثية".وقال بوتين، في اجتماع موسع لهيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية، إن: "دول الناتو نفسها تزيد من الإنفاق العسكري، ويتم تشكيل وتجميع القوات الضاربة للحلف بالقرب من الحدود الروسية؛ ولقد تجاوز عدد القوات الأميركية في أوروبا الـ 100 ألف فرد".كما لفت بوتين إلى أن حلف شمال الأطلسي يزيد من تواجده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأنه يجري تدريبات لنشر منظومات صاروخية هناك.بوتين: تحسين العلاقات مع واشنطن ممكن في حال إبدائها رغبة حقيقية في هذا الصددمسؤولون أوكرانيون يعترفون: قد نضطر للتنازل عن مساحات واسعة لروسيا

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روسيا, فلاديمير بوتين