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بوتين: تحسين العلاقات مع واشنطن ممكن في حال إبدائها رغبة حقيقية في هذا الصدد
بوتين: تحسين العلاقات مع واشنطن ممكن في حال إبدائها رغبة حقيقية في هذا الصدد
سبوتنيك عربي
بيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إمكانية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واردة، إذا كانت هناك رغبة في ذلك من جانب واشنطن، لافتًا إلى أن روسيا لن تبني... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T07:53+0000
2024-12-22T07:53+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وأوضح بوتين، ردا على سؤال حول سبل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، في لقاء مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد أنه "يمكن فعل كل شيء، إذا كانت هناك رغبة.. لم نفقد هذه الرغبة أبدا".وأكد بوتين، في 19 ديسملر، في "الخط المباشر"، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وقال بوتين: "أنا مستعد لهذه (المحادثة) في أي وقت، وسأكون مستعدا لعقد اجتماع إذا أراد ذلك".وتابع: "إذا كان هناك يوما ما لقاء مع الرئيس المنتخب حديثا، السيد ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء لنتحدث عنه".ترامب: زيلينسكي يجب أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيامستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا
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فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: تحسين العلاقات مع واشنطن ممكن في حال إبدائها رغبة حقيقية في هذا الصدد

07:53 GMT 22.12.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© POOL
/
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تابعنا عبر
بيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إمكانية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واردة، إذا كانت هناك رغبة في ذلك من جانب واشنطن، لافتًا إلى أن روسيا لن تبني علاقاتها مع الدول الأخرى إلا على أساس مصالحها.
وأوضح بوتين، ردا على سؤال حول سبل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، في لقاء مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد أنه "يمكن فعل كل شيء، إذا كانت هناك رغبة.. لم نفقد هذه الرغبة أبدا".

إذا بنت روسيا علاقات مع دولة ما، فلن تبنيها إلا على أساس مصالح الدولة الروسية.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القصر الرئاسي، فرنسا، 7 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير بريطاني: ترامب أجبر أوروبا على الاعتراف بخسارة أوكرانيا في الصراع
أمس, 19:34 GMT
وأكد بوتين، في 19 ديسملر، في "الخط المباشر"، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقال بوتين: "أنا مستعد لهذه (المحادثة) في أي وقت، وسأكون مستعدا لعقد اجتماع إذا أراد ذلك".

وأضاف: "لا أعرف متى سنلتقي، لأنه لا يقول أي شيء عن هذا الأمر، ولم أتحدث معه على الإطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، وأنا مستعد لذلك، بالطبع، في أي وقت".

وتابع: "إذا كان هناك يوما ما لقاء مع الرئيس المنتخب حديثا، السيد ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء لنتحدث عنه".
ترامب: زيلينسكي يجب أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا
مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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