https://sarabic.ae/20241222/بوتين-تحسين-العلاقات-مع-واشنطن-ممكن-في-حال-إبدائها-رغبة-حقيقية-في-هذا-الصدد-1096052502.html

بوتين: تحسين العلاقات مع واشنطن ممكن في حال إبدائها رغبة حقيقية في هذا الصدد

بوتين: تحسين العلاقات مع واشنطن ممكن في حال إبدائها رغبة حقيقية في هذا الصدد

سبوتنيك عربي

بيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إمكانية تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واردة، إذا كانت هناك رغبة في ذلك من جانب واشنطن، لافتًا إلى أن روسيا لن تبني... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T07:53+0000

2024-12-22T07:53+0000

2024-12-22T07:53+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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وأوضح بوتين، ردا على سؤال حول سبل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، في لقاء مع قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد أنه "يمكن فعل كل شيء، إذا كانت هناك رغبة.. لم نفقد هذه الرغبة أبدا".وأكد بوتين، في 19 ديسملر، في "الخط المباشر"، أنه مستعد للتحدث والاجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.وقال بوتين: "أنا مستعد لهذه (المحادثة) في أي وقت، وسأكون مستعدا لعقد اجتماع إذا أراد ذلك".وتابع: "إذا كان هناك يوما ما لقاء مع الرئيس المنتخب حديثا، السيد ترامب، فأنا متأكد من أنه سيكون لدينا شيء لنتحدث عنه".ترامب: زيلينسكي يجب أن يستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيامستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا

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سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, روسيا