https://sarabic.ae/20241215/مستشار-ترامب-للأمن-القومي-مستعدون-للنظر-باقتراح-أوربان-حول-وقف-إطلاق-في-أوكرانيا-1095818812.html

مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا

مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز، أمس الأحد، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سينظر في اقتراح وقف إطلاق النار في... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T22:28+0000

2024-12-15T22:28+0000

2024-12-15T22:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

العالم

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واشنطن – سبوتنيك. وقال والتز لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن اقتراح أوربان لوقف إطلاق النار: "نحن بحاجة إلى وقف العمليات القتالية. وإذا كانت الخطوة الأولى هي وقف إطلاق للنار من نوع ما، فسوف ندرس بعناية ما يعنيه ذلك. ولكن حتى 20 يناير/ كانون الثاني نحن نتعاون أيضا مع الإدارة الحالية".وأشار إلى أن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان يتواصل بشكل دوري مع ممثلي السلطات الروسية، في حين أن لديه أيضا علاقات جيدة مع دونالد ترامب.وأعلن أوربان في وقت سابق، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.

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