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https://sarabic.ae/20241215/مستشار-ترامب-للأمن-القومي-مستعدون-للنظر-باقتراح-أوربان-حول-وقف-إطلاق-في-أوكرانيا-1095818812.html
مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا
مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز، أمس الأحد، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سينظر في اقتراح وقف إطلاق النار في... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T22:28+0000
2024-12-15T22:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال والتز لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن اقتراح أوربان لوقف إطلاق النار: "نحن بحاجة إلى وقف العمليات القتالية. وإذا كانت الخطوة الأولى هي وقف إطلاق للنار من نوع ما، فسوف ندرس بعناية ما يعنيه ذلك. ولكن حتى 20 يناير/ كانون الثاني نحن نتعاون أيضا مع الإدارة الحالية".وأشار إلى أن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان يتواصل بشكل دوري مع ممثلي السلطات الروسية، في حين أن لديه أيضا علاقات جيدة مع دونالد ترامب.وأعلن أوربان في وقت سابق، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.
https://sarabic.ae/20241214/ما-بين-الإدانة-وشخصية-العام-ترامب-ينشر-صورتين-له-هكذا-بدأت-1095790590.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم

مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا

22:28 GMT 15.12.2024
© AP Photo / Ted Shaffreyمستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز
مستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبر
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي القادم للبيت الأبيض، مايكل والتز، أمس الأحد، أن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سينظر في اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي قدمه رئيس وزراء هنغاريا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال والتز لوسائل إعلام أمريكية، عندما سئل عن اقتراح أوربان لوقف إطلاق النار: "نحن بحاجة إلى وقف العمليات القتالية. وإذا كانت الخطوة الأولى هي وقف إطلاق للنار من نوع ما، فسوف ندرس بعناية ما يعنيه ذلك. ولكن حتى 20 يناير/ كانون الثاني نحن نتعاون أيضا مع الإدارة الحالية".
وأشار إلى أن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان يتواصل بشكل دوري مع ممثلي السلطات الروسية، في حين أن لديه أيضا علاقات جيدة مع دونالد ترامب.
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
ما بين الإدانة وشخصية العام.. ترامب ينشر صورتين له: هكذا بدأت
أمس, 16:04 GMT
وأعلن أوربان في وقت سابق، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق نار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.
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