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https://sarabic.ae/20241214/ما-بين-الإدانة-وشخصية-العام-ترامب-ينشر-صورتين-له-هكذا-بدأت-1095790590.html
ما بين الإدانة وشخصية العام.. ترامب ينشر صورتين له: هكذا بدأت
ما بين الإدانة وشخصية العام.. ترامب ينشر صورتين له: هكذا بدأت
سبوتنيك عربي
"هكذا بدأت... وهكذا تجري الأمور"، بهذا التعليق نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على منصتين للتواصل الاجتماعي، صورة له تجمع بين لحظتين فارقتين في... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T16:04+0000
2024-12-14T16:04+0000
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دونالد ترامب
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توثق الصورة الأولى لحظة إدانة ترامب بتهم جنائية، والثانية تظهره على غلاف مجلة "تايم" بعد اختياره "شخصية العام 2024".وعلّق ترامب على الصورة، قائلاً: "هكذا بدأت..."، مشيرًا إلى صورة الإدانة، و"هكذا تجري الأمور..."، في إشارة إلى صورة غلاف المجلة.وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، حيث استعرض أحدهم سلسلة الأحداث التي مر بها ترامب، في الأشهر الماضية، بدءًا من المحاكمات ومداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، وصولاً إلى إدانته بـ34 تهمة جنائية، ونجاته من محاولتي اغتيال، وانتهاءً بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة واختياره "شخصية العام 2024".وحصد المنشور مئات الآلاف من الإعجابات وعشرات الآلاف من التعليقات على "تروث سوشيال" و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وكانت مجلة "تايم"، قد أعلنت الخميس الماضي، اختيار ترامب "شخصية العام"، مشيرة إلى "تأثيره الكبير على الشؤون العالمية" في عام 2024.وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ترامب على هذا اللقب، بعد أن ناله في عام 2016، عقب فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية، لينضم بذلك إلى 13 رئيسًا أمريكيًا آخرين حصلوا على هذا التقدير، من بينهم الرئيس الحالي جو بايدن.
https://sarabic.ae/20241214/ترامب-يعتزم-إلغاء-التوقيت-الصيفي-لهذا-السبب-1095784682.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, دونالد ترامب

ما بين الإدانة وشخصية العام.. ترامب ينشر صورتين له: هكذا بدأت

16:04 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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"هكذا بدأت... وهكذا تجري الأمور"، بهذا التعليق نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على منصتين للتواصل الاجتماعي، صورة له تجمع بين لحظتين فارقتين في مسيرته.
توثق الصورة الأولى لحظة إدانة ترامب بتهم جنائية، والثانية تظهره على غلاف مجلة "تايم" بعد اختياره "شخصية العام 2024".
وعلّق ترامب على الصورة، قائلاً: "هكذا بدأت..."، مشيرًا إلى صورة الإدانة، و"هكذا تجري الأمور..."، في إشارة إلى صورة غلاف المجلة.
وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، حيث استعرض أحدهم سلسلة الأحداث التي مر بها ترامب، في الأشهر الماضية، بدءًا من المحاكمات ومداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله، وصولاً إلى إدانته بـ34 تهمة جنائية، ونجاته من محاولتي اغتيال، وانتهاءً بانتخابه رئيسًا للولايات المتحدة واختياره "شخصية العام 2024".
وحصد المنشور مئات الآلاف من الإعجابات وعشرات الآلاف من التعليقات على "تروث سوشيال" و"إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب
13:21 GMT
وكانت مجلة "تايم"، قد أعلنت الخميس الماضي، اختيار ترامب "شخصية العام"، مشيرة إلى "تأثيره الكبير على الشؤون العالمية" في عام 2024.
وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ترامب على هذا اللقب، بعد أن ناله في عام 2016، عقب فوزه الأول في الانتخابات الرئاسية، لينضم بذلك إلى 13 رئيسًا أمريكيًا آخرين حصلوا على هذا التقدير، من بينهم الرئيس الحالي جو بايدن.
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