ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241214/ترامب-يعتزم-إلغاء-التوقيت-الصيفي-لهذا-السبب-1095784682.html
ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب
ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، لأنه "غير مريح ومكلف للغاية". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T13:21+0000
2024-12-14T13:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg
وأوضح ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي داخل الحزب الجمهوري، رغم أنها تفتقر لقاعدة شعبية واسعة، وقال: "هذا التوقيت لا يخدم مصلحة أمتنا".وتعد الخطوة مثيرة للجدل، ولكن أعرب كل من إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي، اللذان عيّنهما ترامب لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، عن دعمهما لإلغاء التوقيت الصيفي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على القرارات الجديدة.ويهدف التوقيت الصيفي، الذي يُطبق في معظم الولايات إلى تحسين استخدام ضوء النهار، لكن الفكرة فقدت جاذبيتها بين العديد من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، حيث يرى مؤيدو الإلغاء أن تغيير الساعات مرتين في العام يربك نمط الحياة الطبيعي للجسم، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.في المقابل، تفضل مجموعات الأعمال والمطاعم والمنظمات التجارية التوقيت الصيفي الدائم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يمنح ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، ما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويقلل معدلات الجريمة.
https://sarabic.ae/20241213/إعلام-أمريكي-ترامب-جاد-في-تحقيق-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-في-اليوم-الأول-لتسلمه-السلطة-1095771341.html
https://sarabic.ae/20241214/إعلام-مبعوث-ترامب-يزور-السعودية-ويلتقي-محمد-بن-سلمان-1095780816.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_187:0:1660:1105_1920x0_80_0_0_ae51a7de81dca9a3ea16619b55403e3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب

13:21 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، لأنه "غير مريح ومكلف للغاية".
وأوضح ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي داخل الحزب الجمهوري، رغم أنها تفتقر لقاعدة شعبية واسعة، وقال: "هذا التوقيت لا يخدم مصلحة أمتنا".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: ترامب جاد في تحقيق وقف إطلاق النار بأوكرانيا في اليوم الأول لتسلمه السلطة
أمس, 19:53 GMT
وتعد الخطوة مثيرة للجدل، ولكن أعرب كل من إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي، اللذان عيّنهما ترامب لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، عن دعمهما لإلغاء التوقيت الصيفي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على القرارات الجديدة.
ويهدف التوقيت الصيفي، الذي يُطبق في معظم الولايات إلى تحسين استخدام ضوء النهار، لكن الفكرة فقدت جاذبيتها بين العديد من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، حيث يرى مؤيدو الإلغاء أن تغيير الساعات مرتين في العام يربك نمط الحياة الطبيعي للجسم، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
إعلام: مبعوث ترامب يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان
10:18 GMT
في المقابل، تفضل مجموعات الأعمال والمطاعم والمنظمات التجارية التوقيت الصيفي الدائم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يمنح ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، ما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويقلل معدلات الجريمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала