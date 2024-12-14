https://sarabic.ae/20241214/ترامب-يعتزم-إلغاء-التوقيت-الصيفي-لهذا-السبب-1095784682.html

ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب

ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، لأنه "غير مريح ومكلف للغاية". 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T13:21+0000

2024-12-14T13:21+0000

2024-12-14T13:21+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg

وأوضح ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي داخل الحزب الجمهوري، رغم أنها تفتقر لقاعدة شعبية واسعة، وقال: "هذا التوقيت لا يخدم مصلحة أمتنا".وتعد الخطوة مثيرة للجدل، ولكن أعرب كل من إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي، اللذان عيّنهما ترامب لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، عن دعمهما لإلغاء التوقيت الصيفي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على القرارات الجديدة.ويهدف التوقيت الصيفي، الذي يُطبق في معظم الولايات إلى تحسين استخدام ضوء النهار، لكن الفكرة فقدت جاذبيتها بين العديد من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، حيث يرى مؤيدو الإلغاء أن تغيير الساعات مرتين في العام يربك نمط الحياة الطبيعي للجسم، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.في المقابل، تفضل مجموعات الأعمال والمطاعم والمنظمات التجارية التوقيت الصيفي الدائم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يمنح ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، ما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويقلل معدلات الجريمة.

https://sarabic.ae/20241213/إعلام-أمريكي-ترامب-جاد-في-تحقيق-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-في-اليوم-الأول-لتسلمه-السلطة-1095771341.html

https://sarabic.ae/20241214/إعلام-مبعوث-ترامب-يزور-السعودية-ويلتقي-محمد-بن-سلمان-1095780816.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية