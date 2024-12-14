https://sarabic.ae/20241214/ترامب-يعتزم-إلغاء-التوقيت-الصيفي-لهذا-السبب-1095784682.html
ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب
ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، لأنه "غير مريح ومكلف للغاية". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T13:21+0000
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وأوضح ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي داخل الحزب الجمهوري، رغم أنها تفتقر لقاعدة شعبية واسعة، وقال: "هذا التوقيت لا يخدم مصلحة أمتنا".وتعد الخطوة مثيرة للجدل، ولكن أعرب كل من إيلون ماسك، وفيفيك راماسوامي، اللذان عيّنهما ترامب لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، عن دعمهما لإلغاء التوقيت الصيفي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على القرارات الجديدة.ويهدف التوقيت الصيفي، الذي يُطبق في معظم الولايات إلى تحسين استخدام ضوء النهار، لكن الفكرة فقدت جاذبيتها بين العديد من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، حيث يرى مؤيدو الإلغاء أن تغيير الساعات مرتين في العام يربك نمط الحياة الطبيعي للجسم، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.في المقابل، تفضل مجموعات الأعمال والمطاعم والمنظمات التجارية التوقيت الصيفي الدائم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يمنح ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، ما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويقلل معدلات الجريمة.
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعتزم إلغاء التوقيت الصيفي لهذا السبب
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن الحزب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لإلغاء التوقيت الصيفي، لأنه "غير مريح ومكلف للغاية".
وأوضح ترامب
، عبر منصته "تروث سوشال"، أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي داخل الحزب الجمهوري، رغم أنها تفتقر لقاعدة شعبية واسعة، وقال: "هذا التوقيت لا يخدم مصلحة أمتنا".
وتعد الخطوة مثيرة للجدل، ولكن أعرب كل من إيلون ماسك
، وفيفيك راماسوامي، اللذان عيّنهما ترامب لقيادة وزارة جديدة لكفاءة الحكومة، عن دعمهما لإلغاء التوقيت الصيفي دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على القرارات الجديدة.
ويهدف التوقيت الصيفي، الذي يُطبق في معظم الولايات إلى تحسين استخدام ضوء النهار، لكن الفكرة فقدت جاذبيتها بين العديد من الأمريكيين، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة، حيث يرى مؤيدو الإلغاء أن تغيير الساعات مرتين في العام يربك نمط الحياة الطبيعي للجسم، ويؤثر سلبًا على الإنتاجية.
في المقابل، تفضل مجموعات الأعمال والمطاعم والمنظمات التجارية التوقيت الصيفي الدائم، لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يمنح ساعات إضافية من ضوء النهار في المساء، ما يعزز الأنشطة الاقتصادية ويقلل معدلات الجريمة.