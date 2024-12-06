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إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطلب من إيلون ماسك التأثير على المحادثات بشأن غزة
إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطلب من إيلون ماسك التأثير على المحادثات بشأن غزة
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك التأثير على إدراج المفاوضات المتوقفة بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة على جدول أعمال... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T16:48+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة بريطانية، أنه "تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مع إيلون ماسك هذا الأسبوع في محاولة لإقناع أغنى رجل في العالم بوضع المفاوضات المتوقفة بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على جدول أعمال إدارة ترامب القادمة".وتؤكد الصحيفة أن أكثر من 100 رهينة محتجزون في قطاع غزة، يعتقد أن ثلثهم ماتوا.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تواصل ترامب عدة مرات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس هرتسوغ.
https://sarabic.ae/20241206/إعلام-مصرع-خمسة-إسرائيليين-في-حادث-طرق-خطير-في-المغرب-1095553527.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

إعلام: الرئيس الإسرائيلي يطلب من إيلون ماسك التأثير على المحادثات بشأن غزة

16:48 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ من رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك التأثير على إدراج المفاوضات المتوقفة بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة على جدول أعمال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت صحيفة بريطانية، أنه "تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ مع إيلون ماسك هذا الأسبوع في محاولة لإقناع أغنى رجل في العالم بوضع المفاوضات المتوقفة بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على جدول أعمال إدارة ترامب القادمة".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن المحادثة مع ماسك تأتي في إطار جهود ديوك للضغط على جميع الأطراف المحتملة فيما يتعلق بالقضية.
وتؤكد الصحيفة أن أكثر من 100 رهينة محتجزون في قطاع غزة، يعتقد أن ثلثهم ماتوا.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب
14:38 GMT
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس".
منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تواصل ترامب عدة مرات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس هرتسوغ.
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