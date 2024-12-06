https://sarabic.ae/20241206/إعلام-مصرع-خمسة-إسرائيليين-في-حادث-طرق-خطير-في-المغرب-1095553527.html

إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب

إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب

سبوتنيك عربي

لقي خمسة أشخاص إسرائيليين، اليوم الجمعة، مصرعهم في حادث طرق مروع بالمغرب. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T14:38+0000

2024-12-06T14:38+0000

2024-12-06T14:38+0000

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أسماء الخمسة إسرائيليين، الذين لقوا حتفهم في الحادث، الذي وقع بوقت سابق من اليوم.والقتلى هم ناتان شابيرا (37 عاما)، وشمعون تيفيلينسكي (33 عاما)، وشقيقه يوسف تيفيلينسكي (20 عاما)، وموشيه غالانت (18 عاما)، وإسرائيل مائير شاشا (25 عاما)، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفقا للتقارير، فإن شابيرا وشقيق تيفيلينسكي الأكبر، تركا وراءهما 8 أطفال. ووقع الحادث على الطريق بين زاكورة وتينغير، عندما انحرفت السيارة عن مسارها نتيجة السرعة المفرطة، وانقلبت، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على الفور، الذين هم من "يهود إسرائيل"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضافت الصحيفة أن السلطات المغربية المختصة، فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بغرض الكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه الدقيقة.وقالت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، إنها تلقت البلاغ بشأن الحادث الخطير، وأنها تعمل مع السلطات المغربية من أجل تسريع عملية الإفراج عن جثامين القتلى، وكذلك مساعدة عائلاتهم في كل ما هو ممكن، لإحضارهم من أجل الدفن، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي. فيما أفاد رئيس بلدية مدينة صفد، يوسي كاكون، في بيان: "لقد علمت ببالغ الحزن عن حادث سيارة خطير وقع الليلة في المغرب، وتعرض له عدد من سكان صفد، ونحن على اتصال مستمر مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية التي تتعامل مع الحادث".

https://sarabic.ae/20240808/هل-تؤثر-الاحتجاجات-في-المغرب-على-تطوير-العلاقات-مع-إسرائيل-1091543108.html

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