إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
13:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:23 GMT
22 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
القوات السورية تنتشر على حدود حماة... وحراك سياسي واسع من أجل التهدئة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241206/إعلام-مصرع-خمسة-إسرائيليين-في-حادث-طرق-خطير-في-المغرب-1095553527.html
إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب
إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب
سبوتنيك عربي
لقي خمسة أشخاص إسرائيليين، اليوم الجمعة، مصرعهم في حادث طرق مروع بالمغرب. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T14:38+0000
2024-12-06T14:38+0000
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102105/89/1021058902_0:179:3429:2107_1920x0_80_0_0_a830cad28493acdd63fb46414283e764.jpg
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أسماء الخمسة إسرائيليين، الذين لقوا حتفهم في الحادث، الذي وقع بوقت سابق من اليوم.والقتلى هم ناتان شابيرا (37 عاما)، وشمعون تيفيلينسكي (33 عاما)، وشقيقه يوسف تيفيلينسكي (20 عاما)، وموشيه غالانت (18 عاما)، وإسرائيل مائير شاشا (25 عاما)، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفقا للتقارير، فإن شابيرا وشقيق تيفيلينسكي الأكبر، تركا وراءهما 8 أطفال. ووقع الحادث على الطريق بين زاكورة وتينغير، عندما انحرفت السيارة عن مسارها نتيجة السرعة المفرطة، وانقلبت، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على الفور، الذين هم من "يهود إسرائيل"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وأضافت الصحيفة أن السلطات المغربية المختصة، فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بغرض الكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه الدقيقة.وقالت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، إنها تلقت البلاغ بشأن الحادث الخطير، وأنها تعمل مع السلطات المغربية من أجل تسريع عملية الإفراج عن جثامين القتلى، وكذلك مساعدة عائلاتهم في كل ما هو ممكن، لإحضارهم من أجل الدفن، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي. فيما أفاد رئيس بلدية مدينة صفد، يوسي كاكون، في بيان: "لقد علمت ببالغ الحزن عن حادث سيارة خطير وقع الليلة في المغرب، وتعرض له عدد من سكان صفد، ونحن على اتصال مستمر مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية التي تتعامل مع الحادث".
https://sarabic.ae/20240808/هل-تؤثر-الاحتجاجات-في-المغرب-على-تطوير-العلاقات-مع-إسرائيل-1091543108.html
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102105/89/1021058902_190:0:3237:2285_1920x0_80_0_0_ee8e321df59a0de11353339f911ace91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: مصرع خمسة إسرائيليين في حادث طرق خطير في المغرب

14:38 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
الشرطة المغربية
© AP Photo / Santi Palacios
تابعنا عبر
لقي خمسة أشخاص إسرائيليين، اليوم الجمعة، مصرعهم في حادث طرق مروع بالمغرب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أسماء الخمسة إسرائيليين، الذين لقوا حتفهم في الحادث، الذي وقع بوقت سابق من اليوم.
والقتلى هم ناتان شابيرا (37 عاما)، وشمعون تيفيلينسكي (33 عاما)، وشقيقه يوسف تيفيلينسكي (20 عاما)، وموشيه غالانت (18 عاما)، وإسرائيل مائير شاشا (25 عاما)، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وفقا للتقارير، فإن شابيرا وشقيق تيفيلينسكي الأكبر، تركا وراءهما 8 أطفال.
ووقع الحادث على الطريق بين زاكورة وتينغير، عندما انحرفت السيارة عن مسارها نتيجة السرعة المفرطة، وانقلبت، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الخمسة على الفور، الذين هم من "يهود إسرائيل"، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وأضافت الصحيفة أن السلطات المغربية المختصة، فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بغرض الكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد أسبابه الدقيقة.
إنفوجراف الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
هل تؤثر "الاحتجاجات" في المغرب على تطوير العلاقات مع إسرائيل
8 أغسطس, 13:12 GMT
وقالت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، إنها تلقت البلاغ بشأن الحادث الخطير، وأنها تعمل مع السلطات المغربية من أجل تسريع عملية الإفراج عن جثامين القتلى، وكذلك مساعدة عائلاتهم في كل ما هو ممكن، لإحضارهم من أجل الدفن، وفقا لموقع "i24" الإخباري الإسرائيلي.
فيما أفاد رئيس بلدية مدينة صفد، يوسي كاكون، في بيان: "لقد علمت ببالغ الحزن عن حادث سيارة خطير وقع الليلة في المغرب، وتعرض له عدد من سكان صفد، ونحن على اتصال مستمر مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية التي تتعامل مع الحادث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала