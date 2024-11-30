https://sarabic.ae/20241130/حماس-تطالب-بتشكيل-لجنة-دولية-للتحقيق-في-استخدام-إسرائيل-أسلحة-محرمة-دوليا-تؤدي-لتبخر-الجثث-1095354028.html
"حماس" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا تؤدي لتبخر الجثث
"حماس" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا تؤدي لتبخر الجثث
سبوتنيك عربي
طالبت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تسبب تبخر الجثث. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T13:15+0000
2024-11-30T13:15+0000
2024-11-30T13:15+0000
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وقالت "حماس" في بيان: "نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرمة دولياً في شمال قطاع غزة تؤدّي إلى تبخّر الأجساد".وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الفاشي وتؤدّي لهذه الإصابات والحالات غير المعروفة، وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد قرابة ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من عشرة آلاف من أبناء شعبنا، جلّهم من الأطفال والنساء".وفي وقت سابق، ندد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان ، بسياسة التجويع التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة على مدار 420 يوماً، حيث يغلق الاحتلال جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 103 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبهالرئاسة الفلسطينية تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
"حماس" تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا تؤدي لتبخر الجثث
طالبت حركة حماس الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في شمال قطاع غزة تسبب تبخر الجثث.
وقالت "حماس" في بيان: "نطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرمة دولياً في شمال قطاع غزة تؤدّي إلى تبخّر الأجساد".
وأضافت: "الشهادات المروّعة التي يدلي بها المواطنون والأطباء في شمال قطاع غزة بعد الغارات والمجازر التي تُنَفّذ ضد المدنيين الأبرياء، وتأكيد حالات استهداف بأسلحة وذخائر تؤدّي إلى تبخّر الأجساد، تؤشِّر بقوّة إلى استخدام جيش الاحتلال الإرهابي أسلحة محرّمة دولياً خلال حملة الإبادة الوحشية والمستمرة منذ ثلاثة وخمسين يوماً في شمال القطاع".
وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة "بتشكيل لجنة تحقيق دولية متخصصة، والدخول إلى شمال قطاع غزة، وكشف طبيعة الذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الفاشي وتؤدّي لهذه الإصابات والحالات غير المعروفة، وحقيقة ما يرتكبه من انتهاكات واسعة للقوانين الدولية بحق المدنيين العزل، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد قرابة ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من عشرة آلاف من أبناء شعبنا، جلّهم من الأطفال والنساء".
وتابعت: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ودولنا العربية والإسلامية؛ مطالَبون اليوم بالوقوف عند مسؤولياتهم، بوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة في قطاع غزة منذ أربعمائة وعشرين يوماً، والتي يتحدّى الاحتلال من خلالها كافة القوانين والقيم الإنسانية والمؤسسات السياسية والقضائية الدولية، والإسراع في جلب مجرمي الحرب الصهاينة للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية".
وفي وقت سابق، ندد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان ، بسياسة التجويع التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة على مدار 420 يوماً، حيث يغلق الاحتلال جميع المعابر والمنافذ المؤدية من وإلى قطاع غزة.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "نُدين الجرائم المُركّبة التي يُنفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، ومن أخطرها سياسة التجويع الممنهج للفئات الهشّة والضعيفة وخاصة فئات الأطفال والنساء والمدنيين".
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة
منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة نحو 103 آلاف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.