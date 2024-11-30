https://sarabic.ae/20241130/ترامب-يريد-التوصل-إلى-اتفاق-لإطلاق-سراح-الرهائن-قبل-تنصيبه-1095345321.html

ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه

ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه

سبوتنيك عربي

أكد السيناتور الأمريكي عن ولاية كارولاينا الجنوبية ليندسي غراهام، اليوم الجمعة، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T06:49+0000

2024-11-30T06:49+0000

2024-11-30T06:49+0000

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وقال غراهام: "ترامب عازم أكثر من أي وقت مضى على إطلاق سراح الرهائن، ويدعم وقف إطلاق النار الذي يتضمن صفقة رهائن. إنه يريد أن يرى ذلك يحدث الآن".وأشار غراهام في مقابلة مع موقع "أكسيوس" إلى أمله في أن يعمل كل من ترامب وإدارة بايدن خلال الفترة الانتقالية على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وأن يواصل الرئيس الأمريكي الحالي الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق حتى يومه الأخير في البيت الأبيض.وأشار السيناتور من ولاية كارولينا الجنوبية إلى أن الرئيس المنتخب سيتعين عليه التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة قبل تطوير أهداف السياسة الخارجية الرئيسية في الشرق الأوسط.لكن غراهام اتخذ موقفا حازماً في المقابلة ضد التصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عندما تحدث عن فكرة "تشجيع الهجرة الطوعية" في غزة لتقليل عدد سكانها الفلسطينيين، الآن بعد تولي إدارة ترامب، كما أشار التقرير.وأكد أن "إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ليس السبيل لتفكيك حماس، بل إدخال إصلاحات كبرى في المجتمع الفلسطيني من شأنها أن تمنع حماس أو غيرها من الظهور". مشيرا إلى أن "الدول العربية هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك".وكان بايدن وترامب قد ناقشا قضية الرهائن في غزة، واتفاق وقف إطلاق النار خلال اجتماعهما الذي استمر ساعتين في المكتب البيضاوي قبل أسبوعين."أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"

https://sarabic.ae/20241129/الرئاسة-الفلسطينية-تطالب-بعقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-جامعة-الدول-العربية-1095342160.html

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