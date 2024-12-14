https://sarabic.ae/20241214/إعلام-مبعوث-ترامب-يزور-السعودية-ويلتقي-محمد-بن-سلمان-1095780816.html
إعلام: مبعوث ترامب يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان
إعلام: مبعوث ترامب يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، زار السعودية يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى ولي العهد... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T10:18+0000
2024-12-14T10:18+0000
2024-12-14T10:18+0000
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وحسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، ناقش اللقاء العلاقات الأمريكية-السعودية، الوضع في غزة، إمكانيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى. ويعتبر هذا اللقاء مهما باعتباره أول اجتماع بين محمد بن سلمان وأحد أعضاء إدارة ترامب المقبلة. ويُعتبر ويتكوف من أقرب المقربين إلى ترامب، وقد تم تعيينه مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط بهدف "إبرام صفقة مع السعودية"، وفقا للمصادر.وكانت تقارير أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إدارة بايدن قد بدأت مفاوضات مع السعودية وإسرائيل بشأن صفقة ضخمة قبل هجمات الـ 7 من أكتوبر 2023، كانت تتضمن معاهدة دفاع أمريكية سعودية، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون النووي المدني بين البلدين.يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد أكد مرارا على أن الشرط الرئيسي الوحيد للمملكة، هو التزام إسرائيل بمسار لا رجعة فيه ومحدد زمنيا لإنشاء دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20241212/ترامب-حل-أزمة-الشرق-الأوسط-أسهل-من-أوكرانيا-وهناك-بدائل-لحل-الدولتين-1095732444.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, السعودية, إسرائيل, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, السعودية, إسرائيل, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
إعلام: مبعوث ترامب يزور السعودية ويلتقي محمد بن سلمان
كشفت مصادر مطلعة أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، زار السعودية يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وحسبما ذكرت
وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، ناقش اللقاء العلاقات الأمريكية-السعودية، الوضع في غزة، إمكانيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى.
ويعتبر هذا اللقاء مهما باعتباره أول اجتماع بين محمد بن سلمان وأحد أعضاء إدارة ترامب المقبلة.
ويُعتبر ويتكوف من أقرب المقربين إلى ترامب
، وقد تم تعيينه مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط بهدف "إبرام صفقة مع السعودية"، وفقا للمصادر.
كما أشارت المصادر إلى أن ترامب يسعى إلى عقد اتفاق تاريخي يتضمن معاهدة سلام بين إسرائيل والسعودية، بالإضافة إلى بعض التقدم في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكانت تقارير أمريكية قد أفادت في وقت سابق، بأن إدارة بايدن قد بدأت مفاوضات مع السعودية وإسرائيل بشأن صفقة ضخمة قبل هجمات الـ 7 من أكتوبر 2023، كانت تتضمن معاهدة دفاع أمريكية سعودية، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون النووي المدني بين البلدين.
يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
كان قد أكد مرارا على أن الشرط الرئيسي الوحيد للمملكة، هو التزام إسرائيل بمسار لا رجعة فيه ومحدد زمنيا لإنشاء دولة فلسطينية.