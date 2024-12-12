https://sarabic.ae/20241212/ترامب-حل-أزمة-الشرق-الأوسط-أسهل-من-أوكرانيا-وهناك-بدائل-لحل-الدولتين-1095732444.html
ترامب: حل أزمة الشرق الأوسط أسهل من أوكرانيا وهناك بدائل لحل الدولتين
ترامب: حل أزمة الشرق الأوسط أسهل من أوكرانيا وهناك بدائل لحل الدولتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى حل للوضع في الشرق الأوسط قد يكون أسهل من حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود... 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T14:53+0000
2024-12-12T14:53+0000
2024-12-12T14:53+0000
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وفي حديثه لمجلة "تايم" بمناسبة اختياره "شخصية العام"، قال ترامب: "أعتقد أن الشرق الأوسط يمثل مشكلة أقل تعقيدا مقارنة بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا... أنا واثق من أن الوضع في الشرق الأوسط سيُحل".وحول إمكانية سماحه لإسرائيل بضم الضفة الغربية، أجاب: "ما أريده هو سلام دائم. لا أقول إن هذا السيناريو محتمل بدرجة كبيرة، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق سلام مستقر ودائم".وتابع: "هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك، بما في ذلك حل الدولتين، لكن الخيارات متعددة".وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وكذلك الحرب اللاحقة التي تشنها إسرائيل في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في منصبه، كما تعهد بإنهاء الحرب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وعودته للبيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20240816/انتصر-وانهي-الأمر-ترامب-يكشف-ما-قاله-لنتنياهو-بشأن-الحرب-في-غزة-1091798067.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار فلسطين اليوم, غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب: حل أزمة الشرق الأوسط أسهل من أوكرانيا وهناك بدائل لحل الدولتين
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن التوصل إلى حل للوضع في الشرق الأوسط قد يكون أسهل من حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى وجود بدائل مطروحة لحل الدولتين.
وفي حديثه
لمجلة "تايم" بمناسبة اختياره "شخصية العام"، قال ترامب: "أعتقد أن الشرق الأوسط يمثل مشكلة أقل تعقيدا مقارنة بما يحدث بين روسيا وأوكرانيا... أنا واثق من أن الوضع في الشرق الأوسط سيُحل".
وشدد ترامب على دعمه لأي مبادرة تحقق السلام الدائم، قائلاً: "هناك أفكار أخرى بخلاف حل الدولتين، لكنني أؤيد أي حل يضمن تحقيق السلام. المهم هو الوصول إلى سلام دائم".
وحول إمكانية سماحه لإسرائيل بضم الضفة الغربية، أجاب: "ما أريده هو سلام دائم. لا أقول إن هذا السيناريو محتمل بدرجة كبيرة، لكن الهدف الرئيسي هو تحقيق سلام مستقر ودائم".
وتابع: "هناك طرق عديدة لتحقيق ذلك، بما في ذلك حل الدولتين، لكن الخيارات متعددة".
وفيما يتعلق بإمكانية اندلاع حرب مع إيران، وصف ترامب الوضع بأنه "متقلب للغاية"، مشيرا إلى أن "كل الاحتمالات واردة".
وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وكذلك الحرب اللاحقة التي تشنها إسرائيل
في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في منصبه، كما تعهد بإنهاء الحرب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية وعودته للبيت الأبيض.