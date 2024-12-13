https://sarabic.ae/20241213/إعلام-أمريكي-ترامب-جاد-في-تحقيق-وقف-إطلاق-النار-بأوكرانيا-في-اليوم-الأول-لتسلمه-السلطة-1095771341.html

إعلام أمريكي: ترامب جاد في تحقيق وقف إطلاق النار بأوكرانيا في اليوم الأول لتسلمه السلطة

إعلام أمريكي: ترامب جاد في تحقيق وقف إطلاق النار بأوكرانيا في اليوم الأول لتسلمه السلطة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، جاد بشأن تحقيق وقف إطلاق النار بأوكرانيا، في اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم في البلاد. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T19:53+0000

2024-12-13T19:53+0000

2024-12-13T19:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن "ترامب جاد حقًا في تحقيق وقف إطلاق النار في اليوم الأول".ويبذل فريق ترامب، بحسب تقارير، جهوداً لتحقيق وقف للأعمال القتالية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام مفاوضات السلام بأوكرانيا.وقد وعد ترامب، مرات عدة، بإنهاء الصراع الأوكراني حتى قبل تنصيبه، خلال حملته الانتخابية.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لاحتمال إرسال فرقة من الدول الأوروبية إلى أوكرانيا لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، الذي نوقش في الاتحاد الأوروبي: "كل هذا يمكن مناقشته أثناء المفاوضات، وينبغي مناقشته، ولا نتطلع لهدنة في حد ذاتها، فقد قلنا مرارا وتكرارا إن الهدنة في حد ذاتها ليست ما نريده. نريد السلام الذي سيأتي بعد استيفاء شروطنا وبعد تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها".

https://sarabic.ae/20241213/نائب-ألماني-يقترح-إرسال-قوات-من-بلاده-إلى-أوكرانيا-1095770917.html

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