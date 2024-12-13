https://sarabic.ae/20241213/نائب-ألماني-يقترح-إرسال-قوات-من-بلاده-إلى-أوكرانيا-1095770917.html
نائب ألماني يقترح إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
نائب ألماني يقترح إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اقترح عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المعارض، رودريش كيسويتر، المعروف بدعواته لزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف إلى أقصى حد،... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T18:47+0000
2024-12-13T18:47+0000
2024-12-13T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيسويتر، في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لألمانيا أن تشارك في تشكيل قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا: "لا تزال مهمة حفظ السلام بعيدة المنال، ولكن سيكون من الحكمة البدء في التخطيط لها الآن، وسنكون مستعدين لإرسال قوات لضمان السلام".وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بـ"وحدة حفظ السلام" مكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.من جانبه، قال المتحدثالرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين.
https://sarabic.ae/20241213/مبعوث-ترامب-الخاص-إلى-كييف-الصراع-الأوكراني-سيحل-خلال-الأشهر-القليلة-المقبلة-1095767852.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
نائب ألماني يقترح إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
اقترح عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المعارض، رودريش كيسويتر، المعروف بدعواته لزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف إلى أقصى حد، إرسال جنود من قوات بلاده "كقوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، بعد الهدنة مع روسيا.
وقال كيسويتر، في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لألمانيا أن تشارك في تشكيل قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا: "لا تزال مهمة حفظ السلام بعيدة المنال، ولكن سيكون من الحكمة البدء في التخطيط لها الآن، وسنكون مستعدين لإرسال قوات لضمان السلام".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، سمحت بإرسال الجيش الألماني إلى أوكرانيا لضمان الهدنة.
بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يفكر بإرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا.
وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بـ"وحدة حفظ السلام" مكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدثالرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين.