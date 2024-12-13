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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241213/نائب-ألماني-يقترح-إرسال-قوات-من-بلاده-إلى-أوكرانيا-1095770917.html
نائب ألماني يقترح إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
نائب ألماني يقترح إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اقترح عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المعارض، رودريش كيسويتر، المعروف بدعواته لزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف إلى أقصى حد،... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T18:47+0000
2024-12-13T18:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيسويتر، في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لألمانيا أن تشارك في تشكيل قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا: "لا تزال مهمة حفظ السلام بعيدة المنال، ولكن سيكون من الحكمة البدء في التخطيط لها الآن، وسنكون مستعدين لإرسال قوات لضمان السلام".وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بـ"وحدة حفظ السلام" مكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.من جانبه، قال المتحدثالرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين.
https://sarabic.ae/20241213/مبعوث-ترامب-الخاص-إلى-كييف-الصراع-الأوكراني-سيحل-خلال-الأشهر-القليلة-المقبلة-1095767852.html
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نائب ألماني يقترح إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا

18:47 GMT 13.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
اقترح عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المعارض، رودريش كيسويتر، المعروف بدعواته لزيادة المساعدات العسكرية لنظام كييف إلى أقصى حد، إرسال جنود من قوات بلاده "كقوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، بعد الهدنة مع روسيا.
وقال كيسويتر، في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، ردًا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لألمانيا أن تشارك في تشكيل قوات "حفظ السلام" في أوكرانيا: "لا تزال مهمة حفظ السلام بعيدة المنال، ولكن سيكون من الحكمة البدء في التخطيط لها الآن، وسنكون مستعدين لإرسال قوات لضمان السلام".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك، سمحت بإرسال الجيش الألماني إلى أوكرانيا لضمان الهدنة.

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مبعوث ترامب الخاص إلى كييف: الصراع الأوكراني سيحل خلال الأشهر القليلة المقبلة
17:12 GMT

بدوره، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يفكر بإرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا.

وكان المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، قد ذكر في وقت سابق، أن الغرب سينشر ما يسمى بـ"وحدة حفظ السلام" مكونة من نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا.
من جانبه، قال المتحدثالرسمي باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) ديمتري بيسكوف، إن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بموافقة أطراف صراع معين.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:09 GMT
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