https://sarabic.ae/20241213/مبعوث-ترامب-الخاص-إلى-كييف-الصراع-الأوكراني-سيحل-خلال-الأشهر-القليلة-المقبلة-1095767852.html
مبعوث ترامب الخاص إلى كييف: الصراع الأوكراني سيحل خلال الأشهر القليلة المقبلة
مبعوث ترامب الخاص إلى كييف: الصراع الأوكراني سيحل خلال الأشهر القليلة المقبلة
سبوتنيك عربي
أعرب كيت كيلوغ، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا، عن ثقته في إمكانية حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الإدارة... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T17:12+0000
2024-12-13T17:12+0000
2024-12-13T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيلوغ لقناة "فوكس نيوز": "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا وروسيا، أعتقد حقاً أن هذا (الصراع) سيتم حله خلال الأشهر القليلة المقبلة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241213/مشاهد-لعمليات-مشغلي-الطائرات-المسيرة-الروسية-خلال-استهدافهم-مواقع-تابعة-لقوات-نظام-كييف-فيديو--1095766300.html
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روسيا
مبعوث ترامب الخاص إلى كييف: الصراع الأوكراني سيحل خلال الأشهر القليلة المقبلة
أعرب كيت كيلوغ، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لمنصب المبعوث الخاص لأوكرانيا، عن ثقته في إمكانية حل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الإدارة الأمريكية الجديدة، في الأشهر المقبلة.
وقال كيلوغ لقناة "فوكس نيوز": "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا وروسيا، أعتقد حقاً أن هذا (الصراع) سيتم حله خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.