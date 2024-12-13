https://sarabic.ae/20241213/مشاهد-لعمليات-مشغلي-الطائرات-المسيرة-الروسية-خلال-استهدافهم-مواقع-تابعة-لقوات-نظام-كييف-فيديو--1095766300.html
مشاهد لعمليات مشغلي الطائرات المسيرة الروسية خلال استهدافهم مواقع تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
مشاهد لعمليات مشغلي الطائرات المسيرة الروسية خلال استهدافهم مواقع تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك"، على لقطات توثق عمليات مشغلي طائرات مسيرة تابعة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، على محور أوريخوف. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T16:35+0000
2024-12-13T16:35+0000
2024-12-13T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبيّن المشاهد العمليات المختلفة، التي قام بها مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، وهي تستهدف مواقع تابعة لقوات نظام كييف.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ".وتابع البيان: "رداً على استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيار منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241213/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-أوكرانية-ويحسن-تموضعه-على-محاور-عدة-1095758402.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لعمليات مشغلي الطائرات المسيرة الروسية خلال استهدافهم مواقع تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك"، على لقطات توثق عمليات مشغلي طائرات مسيرة تابعة لوحدات مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، على محور أوريخوف.
وتبيّن المشاهد العمليات المختلفة، التي قام بها مشغلو الطائرات المسيرة التابعة لوحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، وهي تستهدف مواقع تابعة لقوات نظام كييف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي، وردًا على الهجوم الأوكراني الأخير على تاغونروغ، شن هجومًا واسع النطاق على منشآت مجمع الوقود والطاقة الأوكرانية التي تدعم تشغيل المجمع الصناعي العسكري.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 11 ديسمبر 2024، تم إطلاق هجوم صاروخي من أراضي أوكرانيا بستة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكامس" على مطار عسكري بالقرب من مدينة تاغانروغ".
وتابع البيان: "رداً على استخدام الأسلحة الأمريكية بعيدة المدى، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية طويلة المدى عالية الدقة وبطائرات دون طيار منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة في أوكرانيا التي تضمن عمل المجمع الصناعي العسكري".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.