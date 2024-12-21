https://sarabic.ae/20241221/خبير-بريطاني-ترامب-أجبر-أوروبا-على-الاعتراف-بخسارة-أوكرانيا-1096047258.html

خبير بريطاني: ترامب أجبر أوروبا على الاعتراف بخسارة أوكرانيا في الصراع

خبير بريطاني: ترامب أجبر أوروبا على الاعتراف بخسارة أوكرانيا في الصراع

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل والخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أجبر الجميع في أوروبا على الاعتراف بأن أوكرانيا تخسر في الصراع. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T19:34+0000

2024-12-21T19:34+0000

2024-12-21T19:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف ميركوريس، عبر قناة "دوران" على موقع "يوتيوب": "يفترض الناس أن ترامب، جاد بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة أو قبل أن يصبح رئيسا. إنه يود أن يفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أنه حتى يصدق ذلك حقا".وأشار الخبير إلى أنه "ما حدث بالفعل هو أنه كثف النقاش. الآن الجميع يقبل أن أوكرانيا تخسر الصراع، وأن الروس سينتصرون إذا لم تكن هناك مفاوضات. لقد بدأت مناقشة حية للمفاوضات، الأوروبيون يتحدثون عن المفاوضات والروس يتحدثون عن المفاوضات والأمريكيون يتحدثون عن المفاوضات".وسبق أن قال ترامب إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من جو بايدن.ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.

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