https://sarabic.ae/20241221/خبير-بريطاني-ترامب-أجبر-أوروبا-على-الاعتراف-بخسارة-أوكرانيا-1096047258.html
خبير بريطاني: ترامب أجبر أوروبا على الاعتراف بخسارة أوكرانيا في الصراع
خبير بريطاني: ترامب أجبر أوروبا على الاعتراف بخسارة أوكرانيا في الصراع
سبوتنيك عربي
ذكر المحلل والخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أجبر الجميع في أوروبا على الاعتراف بأن أوكرانيا تخسر في الصراع. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T19:34+0000
2024-12-21T19:34+0000
2024-12-21T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس، عبر قناة "دوران" على موقع "يوتيوب": "يفترض الناس أن ترامب، جاد بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة أو قبل أن يصبح رئيسا. إنه يود أن يفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أنه حتى يصدق ذلك حقا".وأشار الخبير إلى أنه "ما حدث بالفعل هو أنه كثف النقاش. الآن الجميع يقبل أن أوكرانيا تخسر الصراع، وأن الروس سينتصرون إذا لم تكن هناك مفاوضات. لقد بدأت مناقشة حية للمفاوضات، الأوروبيون يتحدثون عن المفاوضات والروس يتحدثون عن المفاوضات والأمريكيون يتحدثون عن المفاوضات".وسبق أن قال ترامب إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من جو بايدن.ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.
https://sarabic.ae/20241221/الكرملين-حديث-بوتين-عن-مبارزة-تكنولوجية-كان-ردا-على-المشككين-بمنظومة-أوريشنيك-1096046729.html
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روسيا
خبير بريطاني: ترامب أجبر أوروبا على الاعتراف بخسارة أوكرانيا في الصراع
ذكر المحلل والخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أجبر الجميع في أوروبا على الاعتراف بأن أوكرانيا تخسر في الصراع.
وأضاف ميركوريس، عبر قناة "دوران" على موقع "يوتيوب": "يفترض الناس أن ترامب، جاد بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا خلال 24 ساعة أو قبل أن يصبح رئيسا. إنه يود أن يفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أنه حتى يصدق ذلك حقا".
وقال ميركوريس إن الناس يأخذون كلمات ترامب حرفيا "بدلا من النظر إلى المعنى الأوسع".
وأشار الخبير إلى أنه "ما حدث بالفعل هو أنه كثف النقاش. الآن الجميع يقبل أن أوكرانيا تخسر الصراع، وأن الروس سينتصرون إذا لم تكن هناك مفاوضات. لقد بدأت مناقشة حية للمفاوضات، الأوروبيون يتحدثون عن المفاوضات والروس يتحدثون عن المفاوضات والأمريكيون يتحدثون عن المفاوضات".
وسبق أن قال ترامب إن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من جو بايدن.
وأكد أيضًا أنه في حالة إعادة انتخابه، فإنه ينوي التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط، بحسب قوله.
ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تعليقا على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.