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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241221/الكرملين-حديث-بوتين-عن-مبارزة-تكنولوجية-كان-ردا-على-المشككين-بمنظومة-أوريشنيك-1096046729.html
الكرملين: حديث بوتين عن "مبارزة تكنولوجية" كان ردا على المشككين بمنظومة "أوريشنيك"
الكرملين: حديث بوتين عن "مبارزة تكنولوجية" كان ردا على المشككين بمنظومة "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن "مبارزة تكنولوجية"، خلال لقاء إعلامي الأسبوع الماضي، كان ردًا على ادعاءات بعض... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T19:13+0000
2024-12-21T19:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "كان ذلك ردًا على سؤال، وكان السؤال عن ادعاءات خبراء غربيين حول وجود نقاط ضعف في في منظومة "أوريشنيك".وصرح بوتين عن رغبته إطلاع المشاركين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على "الوضع في أوكرانيا في ضوء الأحداث الأخيرة".وأوضح بوتين: "بالمناسبة، أنظمة الأسلحة هذه هي التي استخدمناها خلال اليومين الماضيين، ردًا على استمرار الهجمات بصواريخ أتاكمز على الأراضي الروسية، في المجمل، تم استخدام 100 منظومة، 100 صاروخ من فئات مختلفة، والتي تحدثت عنها للتو، و466 طائرة هجومية مسيرة (خلال يومين)".
https://sarabic.ae/20241221/مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-من-طراز-ليوبارد-بواسطة-مسيرات-روسية-فيديو-1096046251.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الكرملين: حديث بوتين عن "مبارزة تكنولوجية" كان ردا على المشككين بمنظومة "أوريشنيك"

19:13 GMT 21.12.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن "مبارزة تكنولوجية"، خلال لقاء إعلامي الأسبوع الماضي، كان ردًا على ادعاءات بعض المشككين بشأن وجود نقاط ضعف في منظومة صواريخ "أوريشنيك" البالستية الفرط صوتية الروسية.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "كان ذلك ردًا على سؤال، وكان السؤال عن ادعاءات خبراء غربيين حول وجود نقاط ضعف في في منظومة "أوريشنيك".

وأضاف أنها "بالفعل ثورة هائلة في تكنولوجيا الأسلحة".

لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" بواسطة مسيرة روسية... فيديو
18:40 GMT

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أن "القوات (الروسية) المسلحة، نفذت ضربة معقدة ليلاً، باستخدام 90 صاروخاً، و100 طائرة مسيرة، وأصابت 17 هدفاً، تابعا لمنشآت عسكرية ومؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية".

وصرح بوتين عن رغبته إطلاع المشاركين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على "الوضع في أوكرانيا في ضوء الأحداث الأخيرة".
وأوضح بوتين: "بالمناسبة، أنظمة الأسلحة هذه هي التي استخدمناها خلال اليومين الماضيين، ردًا على استمرار الهجمات بصواريخ أتاكمز على الأراضي الروسية، في المجمل، تم استخدام 100 منظومة، 100 صاروخ من فئات مختلفة، والتي تحدثت عنها للتو، و466 طائرة هجومية مسيرة (خلال يومين)".
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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