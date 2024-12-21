https://sarabic.ae/20241221/الكرملين-حديث-بوتين-عن-مبارزة-تكنولوجية-كان-ردا-على-المشككين-بمنظومة-أوريشنيك-1096046729.html
الكرملين: حديث بوتين عن "مبارزة تكنولوجية" كان ردا على المشككين بمنظومة "أوريشنيك"
الكرملين: حديث بوتين عن "مبارزة تكنولوجية" كان ردا على المشككين بمنظومة "أوريشنيك"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن "مبارزة تكنولوجية"، خلال لقاء إعلامي الأسبوع الماضي، كان ردًا على ادعاءات بعض... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T19:13+0000
2024-12-21T19:13+0000
2024-12-21T19:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084170549_0:0:1320:744_1920x0_80_0_0_b8b7583f420f0425e45a50dcc2326179.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "كان ذلك ردًا على سؤال، وكان السؤال عن ادعاءات خبراء غربيين حول وجود نقاط ضعف في في منظومة "أوريشنيك".وصرح بوتين عن رغبته إطلاع المشاركين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على "الوضع في أوكرانيا في ضوء الأحداث الأخيرة".وأوضح بوتين: "بالمناسبة، أنظمة الأسلحة هذه هي التي استخدمناها خلال اليومين الماضيين، ردًا على استمرار الهجمات بصواريخ أتاكمز على الأراضي الروسية، في المجمل، تم استخدام 100 منظومة، 100 صاروخ من فئات مختلفة، والتي تحدثت عنها للتو، و466 طائرة هجومية مسيرة (خلال يومين)".
https://sarabic.ae/20241221/مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-من-طراز-ليوبارد-بواسطة-مسيرات-روسية-فيديو-1096046251.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084170549_64:0:1135:803_1920x0_80_0_0_1f9a0bb520d01aeb70e451ca55fc1aae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الكرملين: حديث بوتين عن "مبارزة تكنولوجية" كان ردا على المشككين بمنظومة "أوريشنيك"
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن "مبارزة تكنولوجية"، خلال لقاء إعلامي الأسبوع الماضي، كان ردًا على ادعاءات بعض المشككين بشأن وجود نقاط ضعف في منظومة صواريخ "أوريشنيك" البالستية الفرط صوتية الروسية.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "كان ذلك ردًا على سؤال، وكان السؤال عن ادعاءات خبراء غربيين حول وجود نقاط ضعف في في منظومة "أوريشنيك".
وأضاف أنها "بالفعل ثورة هائلة في تكنولوجيا الأسلحة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، أن "القوات (الروسية) المسلحة، نفذت ضربة معقدة ليلاً، باستخدام 90 صاروخاً، و100 طائرة مسيرة، وأصابت 17 هدفاً، تابعا لمنشآت عسكرية ومؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية".
وصرح بوتين عن رغبته إطلاع المشاركين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي على "الوضع في أوكرانيا في ضوء الأحداث الأخيرة".
وأوضح بوتين: "بالمناسبة، أنظمة الأسلحة هذه هي التي استخدمناها خلال اليومين الماضيين، ردًا على استمرار الهجمات بصواريخ أتاكمز على الأراضي الروسية، في المجمل، تم استخدام 100 منظومة، 100 صاروخ من فئات مختلفة، والتي تحدثت عنها للتو، و466 طائرة هجومية مسيرة (خلال يومين)".