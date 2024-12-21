https://sarabic.ae/20241221/مشاهد-لتدمير-دبابة-أوكرانية-من-طراز-ليوبارد-بواسطة-مسيرات-روسية-فيديو-1096046251.html
مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" بواسطة مسيرة روسية... فيديو
مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" بواسطة مسيرة روسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، في مقاطعة خاركوف، من خلال شن طائرة مسيرة روسية لسلسلة ضربات عليها. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T18:40+0000
2024-12-21T18:40+0000
2024-12-21T18:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبيّن المشاهد الضربات التي تلقتها الدبابة الأوكرانية من طراز "ليوبارد" من قبل المسيرة الروسية، حيث حققت الأخيرة ضربات مباشرة أدت إلى تدمير الدبابة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها حررت بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت الوزارة إن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة أوستروفسكويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241221/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1096036763.html
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روسيا
مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" بواسطة مسيرة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لتدمير دبابة أوكرانية من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع، في مقاطعة خاركوف، من خلال شن طائرة مسيرة روسية لسلسلة ضربات عليها.
وتبيّن المشاهد الضربات التي تلقتها الدبابة الأوكرانية من طراز "ليوبارد" من قبل المسيرة الروسية، حيث حققت الأخيرة ضربات مباشرة أدت إلى تدمير الدبابة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها حررت بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت الوزارة إن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة أوستروفسكويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.