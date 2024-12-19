https://sarabic.ae/20241219/بلينكن-المناقشات-المستقبلية-مع-موسكو-بشأن-أوكرانيا-ستكون-مثمرة-1095944868.html
بلينكن: المناقشات المستقبلية مع موسكو بشأن أوكرانيا ستكون مثمرة
بلينكن: المناقشات المستقبلية مع موسكو بشأن أوكرانيا ستكون مثمرة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفترض إنتاجية المناقشات المستقبلية مع روسيا في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T07:21+0000
2024-12-19T07:21+0000
2024-12-19T07:21+0000
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وقال بلينكن متحدثا في مجلس العلاقات الخارجية: "ربما وصلنا إلى مرحلة يمكن أن تكون فيها مثل هذه المناقشات (للولايات المتحدة مع روسيا ) أكثر إنتاجية".وتابع: "لا نحتاج إلى صراع مباشر بين القوى النووية".وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نيتها الانضمام إلى الناتو، وأن تقوم كذلك بنزع السلاح وإزالة النازية، فضلاً عن قبول وضعية الحياد وعدم امتلاك أسلحة نووية. كما أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب إن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.وزير الخارجية الصيني: بكين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية في الأزمة الأوكرانيةالكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام يأتي بعد تلبية شروطها
https://sarabic.ae/20241218/الكرملين-كييف-لا-تزال-ترفض-التفاوض-مع-موسكو-ومبادرة-أوربان-للسلام-لم-تغير-الوضع-1095931545.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
بلينكن: المناقشات المستقبلية مع موسكو بشأن أوكرانيا ستكون مثمرة
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تفترض إنتاجية المناقشات المستقبلية مع روسيا في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لحل النزاع في أوكرانيا مثمرة.
وقال بلينكن متحدثا في مجلس العلاقات الخارجية: "ربما وصلنا إلى مرحلة يمكن أن تكون فيها مثل هذه المناقشات (للولايات المتحدة مع روسيا ) أكثر إنتاجية".
وأضاف: "آمل أن يكون هذا هو الحال. أنا متأكد من أن الإدارة المقبلة، إذا كانت هناك فرصة، ستحاول إجراء مثل هذه المناقشات. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى حل معين، على الأقل على المدى القصير بشأن أوكرانيا".
وتابع: "لا نحتاج إلى صراع مباشر بين القوى النووية".
ووفقا له، تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا، لكنها تفعل ذلك مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الحالية لتصعيد الصراع.
وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات لتسوية سلمية للنزاع
في أوكرانيا.
وبحسب هذه المبادرة، ستوقف موسكو إطلاق النار فورًا وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة التابعة لروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نيتها الانضمام إلى الناتو، وأن تقوم كذلك بنزع السلاح وإزالة النازية، فضلاً عن قبول وضعية الحياد وعدم امتلاك أسلحة نووية. كما أشار الرئيس الروسي إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب إن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.