https://sarabic.ae/20241217/وزير-الخارجية-الصيني-بكين-ستواصل-لعب-دور-بناء-في-التسوية-السياسية-في-الأزمة-الأوكراني-1095855024.html

وزير الخارجية الصيني: بكين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية في الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الصيني: بكين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية في الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستواصل القيام بدور بناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T04:39+0000

2024-12-17T04:39+0000

2024-12-17T05:13+0000

أخبار أوكرانيا

الصين

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وقال وانغ يي، خلال مؤتمر حول الوضع الدولي في عام 2024 والدبلوماسية الصينية، إن "الصين ستواصل لعب دور بناء في التسوية السياسية للقضايا الحساسة".وبيّن أن ذلك يشمل "الأزمة الأوكرانية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشبه الجزيرة الكورية وميانمار".وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل، إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية، ثابت. نأمل خفض حدة الصراع، ولا نريد أن نرى الأزمة تمتد والأعمال العسكرية تتصاعد".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قد صرح، قبلها بأنه من مصلحة جميع الأطراف وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وذلك تعليقًا على قرار واشنطن السماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية بعيدة المدى.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.ووفقا لمبادرة الرئيس الروسي، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتنفيذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير منحاز وخال من الأسلحة النووية، مشيرا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على روسيا.مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكومستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241217/وزير-الخارجية-الصيني-بكين-ستساعد-سوريا-في-الدفاع-عن-سيادتها-واستعادة-الاستقرار-1095854753.html

https://sarabic.ae/20241217/وانغ-يي-الصين-وروسيا-ستدعمان-بعضهما-وتعملان-على-ضمان-الاستقرار-الاستراتيجي-العالمي-1095854170.html

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