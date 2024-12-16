https://sarabic.ae/20241216/مندوب-روسيا-بالأمم-المتحدة-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-ليس-مقبولا-بالنسبة-لموسكو-1095853317.html
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
سبوتنيك عربي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لن تكون راضية عن "أي مخططات" لتجميد الصراع في أوكرانيا، و"لا يمكن أن يكون... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T22:38+0000
2024-12-16T22:38+0000
2024-12-16T22:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصراع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg
موسكو – سبوتنيك. قال نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه "لا توجد خطط لتجميد الصراع تناسب روسيا، باستخدام مثال اتفاقيات مينسك، نحن مقتنعون تمامًا بأنه لا يمكن الوثوق بالغرب، ولا بالمجلس العسكري في كييف بشكل خاص، ونحن نفهم جيدًا أن الغرض من هذه الممارسة هو إعطاء الأولوية للغرب".وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن أي دور لحلف شمال الأطلسي في حل الأزمة الأوكرانية".وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "شروطنا لإنهاء الصراع واضحة ومنطقية ولا علاقة لها بتلك الصيغ البديلة، التي لا تقضي على التهديد الذي يشكله نظام كييف على روسيا".
https://sarabic.ae/20241215/مستشار-ترامب-للأمن-القومي-مستعدون-للنظر-باقتراح-أوربان-حول-وقف-إطلاق-في-أوكرانيا-1095818812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104453/09/1044530945_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff2e002c185cf5bf728268b92076047b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لن تكون راضية عن "أي مخططات" لتجميد الصراع في أوكرانيا، و"لا يمكن أن يكون هناك حديث" عن دور حلف شمال الأطلسي "ناتو" في حل الأزمة.
موسكو – سبوتنيك. قال نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه "لا توجد خطط لتجميد الصراع تناسب روسيا
، باستخدام مثال اتفاقيات مينسك، نحن مقتنعون تمامًا بأنه لا يمكن الوثوق بالغرب، ولا بالمجلس العسكري في كييف بشكل خاص، ونحن نفهم جيدًا أن الغرض من هذه الممارسة هو إعطاء الأولوية للغرب".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن أي دور لحلف شمال الأطلسي في حل الأزمة الأوكرانية".
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "شروطنا لإنهاء الصراع واضحة ومنطقية ولا علاقة لها بتلك الصيغ البديلة، التي لا تقضي على التهديد الذي يشكله نظام كييف على روسيا".