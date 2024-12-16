https://sarabic.ae/20241216/مندوب-روسيا-بالأمم-المتحدة-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-ليس-مقبولا-بالنسبة-لموسكو-1095853317.html

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تجميد الصراع في أوكرانيا ليس مقبولا بالنسبة لموسكو

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، أن روسيا لن تكون راضية عن "أي مخططات" لتجميد الصراع في أوكرانيا، و"لا يمكن أن يكون... 16.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-16T22:38+0000

2024-12-16T22:38+0000

2024-12-16T22:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الصراع

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موسكو – سبوتنيك. قال نيبينزيا، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنه "لا توجد خطط لتجميد الصراع تناسب روسيا، باستخدام مثال اتفاقيات مينسك، نحن مقتنعون تمامًا بأنه لا يمكن الوثوق بالغرب، ولا بالمجلس العسكري في كييف بشكل خاص، ونحن نفهم جيدًا أن الغرض من هذه الممارسة هو إعطاء الأولوية للغرب".وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن أي دور لحلف شمال الأطلسي في حل الأزمة الأوكرانية".وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "شروطنا لإنهاء الصراع واضحة ومنطقية ولا علاقة لها بتلك الصيغ البديلة، التي لا تقضي على التهديد الذي يشكله نظام كييف على روسيا".

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصراع