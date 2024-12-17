https://sarabic.ae/20241217/وانغ-يي-الصين-وروسيا-ستدعمان-بعضهما-وتعملان-على-ضمان-الاستقرار-الاستراتيجي-العالمي-1095854170.html

وانغ يي: الصين وروسيا ستدعمان بعضهما وتعملان على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي

وانغ يي: الصين وروسيا ستدعمان بعضهما وتعملان على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن الصين وروسيا ستدعمان بعضهما البعض وستعملان بشكل مشترك على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي، مشيرًا إلى... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T03:04+0000

2024-12-17T03:04+0000

2024-12-17T03:06+0000

وانغ يي

وزير الخارجية الصيني

العالم

روسيا

الصين

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بكين - سبوتنيك.وقال وانغ يي خلال مؤتمر حول الوضع الدولي في 2024 والدبلوماسية الصينية، إنه في مواجهة التغيرات الكبرى في العالم، "ستدعم روسيا والصين بعضهما البعض في التنمية والإحياء، وستحميان بشكل مشترك الاستقرار الاستراتيجي العالمي".وأضاف: "في مواجهة التغيرات الكبيرة في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على درجة عالية من الثقة الاستراتيجية المتبادلة".والخميس الماضي 12 ديسمبر/كانون الأول، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مناقشة قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي وأمور أخرى خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المحادثات مع القيادة الصينية: "لم نُغفل الوضع العام في العالم، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن".وأضاف مدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع في أوكرانيا وسوريا.

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وانغ يي, وزير الخارجية الصيني, العالم, روسيا, الصين