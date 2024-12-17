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وانغ يي: الصين وروسيا ستدعمان بعضهما وتعملان على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي
وانغ يي: الصين وروسيا ستدعمان بعضهما وتعملان على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن الصين وروسيا ستدعمان بعضهما البعض وستعملان بشكل مشترك على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي، مشيرًا إلى... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T03:04+0000
2024-12-17T03:06+0000
وانغ يي
وزير الخارجية الصيني
العالم
روسيا
الصين
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بكين - سبوتنيك.وقال وانغ يي خلال مؤتمر حول الوضع الدولي في 2024 والدبلوماسية الصينية، إنه في مواجهة التغيرات الكبرى في العالم، "ستدعم روسيا والصين بعضهما البعض في التنمية والإحياء، وستحميان بشكل مشترك الاستقرار الاستراتيجي العالمي".وأضاف: "في مواجهة التغيرات الكبيرة في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على درجة عالية من الثقة الاستراتيجية المتبادلة".والخميس الماضي 12 ديسمبر/كانون الأول، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مناقشة قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي وأمور أخرى خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المحادثات مع القيادة الصينية: "لم نُغفل الوضع العام في العالم، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن".وأضاف مدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع في أوكرانيا وسوريا.
https://sarabic.ae/20241213/روسيا-والصين-تتبادلان-وجهات-النظر-حول-الدفاع-الصاروخي-1095751280.html
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وانغ يي, وزير الخارجية الصيني, العالم, روسيا, الصين
وانغ يي, وزير الخارجية الصيني, العالم, روسيا, الصين

وانغ يي: الصين وروسيا ستدعمان بعضهما وتعملان على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي

03:04 GMT 17.12.2024 (تم التحديث: 03:06 GMT 17.12.2024)
© МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© МИД РФ
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، أن الصين وروسيا ستدعمان بعضهما البعض وستعملان بشكل مشترك على ضمان الاستقرار الاستراتيجي العالمي، مشيرًا إلى أن البلدين ستستجيبان للتغيرات في الوضع الدولي للحفاظ على درجة عالية من الثقة الاستراتيجية المتبادلة.
بكين - سبوتنيك.وقال وانغ يي خلال مؤتمر حول الوضع الدولي في 2024 والدبلوماسية الصينية، إنه في مواجهة التغيرات الكبرى في العالم، "ستدعم روسيا والصين بعضهما البعض في التنمية والإحياء، وستحميان بشكل مشترك الاستقرار الاستراتيجي العالمي".
وأضاف: "في مواجهة التغيرات الكبيرة في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على درجة عالية من الثقة الاستراتيجية المتبادلة".

وأشار إلى أن "العلاقات الصينية الروسية، بسبب التوجيه الاستراتيجي لقادة البلدين، أصبحت أكثر نضجا واستقرارا واستقلالا وقوة يوما بعد يوم، وأصبحت مثالا للتبادلات الودية بين القوى الكبرى والدول المجاورة"، مؤكدًا أن "الصين وروسيا تلتزمان بالحوار بدلاً من المواجهة، وبالشراكة بدلاً من تشكيل التحالفات، وتعززان التنمية الشاملة المستقرة والمتوازنة للعلاقات بين الدول الكبرى"، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين "تقوم على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث، وألا تخضع لتدخلات خارجية".

والخميس الماضي 12 ديسمبر/كانون الأول، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مناقشة قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي وأمور أخرى خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
العلم الروسي والصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
روسيا والصين تتبادلان وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي
13 ديسمبر, 10:57 GMT
وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المحادثات مع القيادة الصينية: "لم نُغفل الوضع العام في العالم، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن".
وأضاف مدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع في أوكرانيا وسوريا.
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