https://sarabic.ae/20241213/روسيا-والصين-تتبادلان-وجهات-النظر-حول-الدفاع-الصاروخي-1095751280.html

روسيا والصين تتبادلان وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي

روسيا والصين تتبادلان وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن المشاورات الروسية الصينية حول الدفاع الصاروخي للاستقرار الاستراتيجي جرت في 11 ديسمبر في بكين. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T10:57+0000

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وقالت الخارجية في بيان: "في 11 كانون الأول/ديسمبر، جرت في بكين مشاورات روسية صينية بشأن الدفاع الصاروخي والجوانب الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي".وأشارت إلى أن روسيا والصين تؤكدان "التزامهما بتعزيز الحوار فيما يخص الصواريخ بشأن الاستقرار الاستراتيجي".وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المحادثات مع القيادة الصينية: "لم نُغفل الوضع العام في العالم، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن".وأضاف مدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع في أوكرانيا وسوريا.وقام مدفيديف بزيارة عمل للصين تستغرق يومين. والتقى في بكين مع الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.وكانت آخر زيارة أجراها مدفيديف إلى الصين في ديسمبر 2022، وعقد عدة اجتماعات مع زملائه الصينيين، حيث تمت مناقشة المواضيع الثنائية والدولية.روسيا والصين تستخدمان "حبالا فضائية" لربط الأقمار الصناعية

https://sarabic.ae/20241213/سفير-بكين-بموسكو-العلاقات-التجارية-بين-الصين-وروسيا-لا-ينبغي-أن-تتأثر-بالعوامل-الخارجية-1095741671.html

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