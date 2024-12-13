https://sarabic.ae/20241213/روسيا-والصين-تتبادلان-وجهات-النظر-حول-الدفاع-الصاروخي-1095751280.html
روسيا والصين تتبادلان وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي
روسيا والصين تتبادلان وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن المشاورات الروسية الصينية حول الدفاع الصاروخي للاستقرار الاستراتيجي جرت في 11 ديسمبر في بكين. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T10:57+0000
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وقالت الخارجية في بيان: "في 11 كانون الأول/ديسمبر، جرت في بكين مشاورات روسية صينية بشأن الدفاع الصاروخي والجوانب الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي".وأشارت إلى أن روسيا والصين تؤكدان "التزامهما بتعزيز الحوار فيما يخص الصواريخ بشأن الاستقرار الاستراتيجي".وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المحادثات مع القيادة الصينية: "لم نُغفل الوضع العام في العالم، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن".وأضاف مدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع في أوكرانيا وسوريا.وقام مدفيديف بزيارة عمل للصين تستغرق يومين. والتقى في بكين مع الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.وكانت آخر زيارة أجراها مدفيديف إلى الصين في ديسمبر 2022، وعقد عدة اجتماعات مع زملائه الصينيين، حيث تمت مناقشة المواضيع الثنائية والدولية.روسيا والصين تستخدمان "حبالا فضائية" لربط الأقمار الصناعية
https://sarabic.ae/20241213/سفير-بكين-بموسكو-العلاقات-التجارية-بين-الصين-وروسيا-لا-ينبغي-أن-تتأثر-بالعوامل-الخارجية-1095741671.html
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الصين, روسيا, العالم
روسيا والصين تتبادلان وجهات النظر حول الدفاع الصاروخي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن المشاورات الروسية الصينية حول الدفاع الصاروخي للاستقرار الاستراتيجي جرت في 11 ديسمبر في بكين.
وقالت الخارجية في بيان: "في 11 كانون الأول/ديسمبر، جرت في بكين مشاورات روسية صينية بشأن الدفاع الصاروخي والجوانب الصاروخية للاستقرار الاستراتيجي".
وأوضحت أن الطرفين أجريا مناقشة متعمقة لهذه القضية في سياق الحفاظ على الأمن العالمي والإقليمي. وعلى وجه الخصوص، تبادل ممثلو روسيا والصين آرائهم بشأن موضوع الصواريخ المتوسطة والقصيرة.
وأشارت إلى أن روسيا والصين تؤكدان "التزامهما بتعزيز الحوار فيما يخص الصواريخ بشأن الاستقرار الاستراتيجي".
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، يوم أمس الخميس، مناقشة قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي وأمور أخرى خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال ميدفيديف في تصريحات للصحفيين ردًا على سؤال حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال المحادثات مع القيادة الصينية: "لم نُغفل الوضع العام في العالم، بما فيها قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن".
وأضاف مدفيديف أنه ناقش مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الوضع في أوكرانيا وسوريا.
وفي إطار الرحلة التقى بزعيم جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في الوقت نفسه أفاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه ناقش خلال اللقاء قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي مع الزعيم الصيني.
وقام مدفيديف بزيارة عمل للصين تستغرق يومين. والتقى في بكين مع الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.
وكانت آخر زيارة أجراها مدفيديف إلى الصين في ديسمبر 2022، وعقد عدة اجتماعات مع زملائه الصينيين، حيث تمت مناقشة المواضيع الثنائية والدولية.