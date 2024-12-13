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https://sarabic.ae/20241213/سفير-بكين-بموسكو-العلاقات-التجارية-بين-الصين-وروسيا-لا-ينبغي-أن-تتأثر-بالعوامل-الخارجية-1095741671.html
سفير بكين بموسكو: العلاقات التجارية بين الصين وروسيا لا ينبغي أن تتأثر بالعوامل الخارجية
سفير بكين بموسكو: العلاقات التجارية بين الصين وروسيا لا ينبغي أن تتأثر بالعوامل الخارجية
سبوتنيك عربي
أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن العلاقات التجارية بين بكين وموسكو يجب أن تظل بمنأى عن التأثيرات الخارجية. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T01:46+0000
2024-12-13T01:46+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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موسكو- سبوتنيك. وقال السفير هانهوي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "تعزيز العلاقات التجارية بين الصين وروسيا يصب في مصلحة البلدين، ولا يتأثر ولا ينبغي أن يتأثر بالعوامل الخارجية".وأشار إلى أنه "في ظل التحديات المتزايدة، من المهم بشكل خاص تعزيز القدرة على الصمود والتصميم والثقة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي"، بأن بلاده تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الصين بمعزل عن الأحداث الجارية بشأن أوكرانيا، واصفًا الصين بالشريك التجاري والاقتصادي طويل الأمد. كما أشار إلى أن المدفوعات المتبادلة تمثل التحدي الرئيسي في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.وأوضح بوتين: "المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم تتعلق بالمدفوعات. لا توجد أسرار هنا، والأسباب واضحة. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 90% من حجم تجارتنا يتم بالعملات الوطنية، الروبل واليوان".وفي 19 أغسطس، انعقد الحوار المالي العاشر بين روسيا والصين في موسكو، بمشاركة وزير المالية الصيني لان فوان ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف. وأسفر الحوار عن توافقات عديدة في القطاع المالي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الصينية.يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 113 مليار دولار. ويتم تنفيذ معظم التسويات الثنائية باستخدام العملتين الوطنيتين، الروبل واليوان، مع جهود مستمرة لتحسين البنية التحتية المالية لتعزيز استقرار المدفوعات.
https://sarabic.ae/20241212/روسيا-والصين-تستخدمان-حبالا-فضائية-لربط-الأقمار-الصناعية-1095734850.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

سفير بكين بموسكو: العلاقات التجارية بين الصين وروسيا لا ينبغي أن تتأثر بالعوامل الخارجية

01:46 GMT 13.12.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
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أكد السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن العلاقات التجارية بين بكين وموسكو يجب أن تظل بمنأى عن التأثيرات الخارجية.
موسكو- سبوتنيك. وقال السفير هانهوي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "تعزيز العلاقات التجارية بين الصين وروسيا يصب في مصلحة البلدين، ولا يتأثر ولا ينبغي أن يتأثر بالعوامل الخارجية".
أقمار صناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مجتمع
روسيا والصين تستخدمان "حبالا فضائية" لربط الأقمار الصناعية
أمس, 17:03 GMT
وأشار إلى أنه "في ظل التحديات المتزايدة، من المهم بشكل خاص تعزيز القدرة على الصمود والتصميم والثقة".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي"، بأن بلاده تسعى إلى تطوير علاقاتها مع الصين بمعزل عن الأحداث الجارية بشأن أوكرانيا، واصفًا الصين بالشريك التجاري والاقتصادي طويل الأمد. كما أشار إلى أن المدفوعات المتبادلة تمثل التحدي الرئيسي في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأوضح بوتين: "المشكلة الأساسية التي نواجهها اليوم تتعلق بالمدفوعات. لا توجد أسرار هنا، والأسباب واضحة. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 90% من حجم تجارتنا يتم بالعملات الوطنية، الروبل واليوان".
وفي 19 أغسطس، انعقد الحوار المالي العاشر بين روسيا والصين في موسكو، بمشاركة وزير المالية الصيني لان فوان ووزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف. وأسفر الحوار عن توافقات عديدة في القطاع المالي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الصينية.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 4.8% خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 113 مليار دولار. ويتم تنفيذ معظم التسويات الثنائية باستخدام العملتين الوطنيتين، الروبل واليوان، مع جهود مستمرة لتحسين البنية التحتية المالية لتعزيز استقرار المدفوعات.
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