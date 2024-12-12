https://sarabic.ae/20241212/روسيا-والصين-تستخدمان-حبالا-فضائية-لربط-الأقمار-الصناعية-1095734850.html
روسيا والصين تستخدمان "حبالا فضائية" لربط الأقمار الصناعية
روسيا والصين تستخدمان "حبالا فضائية" لربط الأقمار الصناعية
سبوتنيك عربي
طور فريق علمي (صيني - روسي) تقنية مبتكرة لإدارة مجموعة من الأقمار الصناعية التي يتم ربطها في شبكة واحدة باستخدام "الحبال الفضائية الدوارة". 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T17:03+0000
2024-12-12T17:03+0000
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وتهدف هذه التقنية للتحكم في شبكة من الأقمار الصناعية لتنفيذ مهام فضائية معقدة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، حسبما ذكر تقرير نشره موقع "ساينس دايركت".وبواسطة نظام الحبال الفضائية الدوارة، يمكن الربط بين مركبتين فضائيتين يفصل بينهما عشرات الكيلومترات، ويتم التحكم في حركته وفقا لمدار محدد يسمح بإدارة المركبات الفضائية المتصلة في اتجاهات معينة لتنفيذ مهام غير تقليدية.ويعرف الحبل الفضائي أيضا بـ"المقلاع الفضائي" ويتميز بأنه طويل ورفيع وذوي مستويات قوة عالية، وسيكون له دور في تكوين شبكات فضائية من الأقمار الصناعية أو إطلاق أقمار صناعية في مدارات محددة ومدروسة وفقا لحسابات معينة لتنفيذ مهام علمية يصعب تنفيذها بالإمكانيات الحالية.كما أشار الموقع، إلى أن "الحبال الفضائية" يمكن أن يكون لها دور آخر لمكافحة الحطام المداري، الذي يمكن أن يهدد استدامة العمليات الفضائية في المستقبل.
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منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الفضاء
منوعات, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الفضاء
روسيا والصين تستخدمان "حبالا فضائية" لربط الأقمار الصناعية
طور فريق علمي (صيني - روسي) تقنية مبتكرة لإدارة مجموعة من الأقمار الصناعية التي يتم ربطها في شبكة واحدة باستخدام "الحبال الفضائية الدوارة".
وتهدف هذه التقنية للتحكم في شبكة من الأقمار الصناعية لتنفيذ مهام فضائية معقدة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، حسبما ذكر
تقرير نشره موقع "ساينس دايركت".
وبواسطة نظام الحبال الفضائية الدوارة، يمكن الربط بين مركبتين
فضائيتين يفصل بينهما عشرات الكيلومترات، ويتم التحكم في حركته وفقا لمدار محدد يسمح بإدارة المركبات الفضائية المتصلة في اتجاهات معينة لتنفيذ مهام غير تقليدية.
ويعرف الحبل الفضائي أيضا بـ"المقلاع الفضائي" ويتميز بأنه طويل ورفيع وذوي مستويات قوة عالية، وسيكون له دور في تكوين شبكات فضائية من الأقمار الصناعية أو إطلاق أقمار صناعية في مدارات محددة ومدروسة وفقا لحسابات معينة لتنفيذ مهام علمية يصعب تنفيذها بالإمكانيات الحالية.
كما أشار الموقع، إلى أن "الحبال الفضائية" يمكن أن يكون لها دور آخر لمكافحة الحطام المداري
، الذي يمكن أن يهدد استدامة العمليات الفضائية في المستقبل.