https://sarabic.ae/20241024/بيلاروسيا-مستعدة-للإسهام-في-إنشاء-منظومة-الأقمار-الصناعية-لدول-بريكس-1094124968.html
بيلاروسيا مستعدة للإسهام في إنشاء منظومة الأقمار الصناعية لدول "بريكس"
بيلاروسيا مستعدة للإسهام في إنشاء منظومة الأقمار الصناعية لدول "بريكس"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة للإسهام في تنفيذ مبادرة إنشاء أنظمة الأقمار الصناعية لدول "بريكس". 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T13:40+0000
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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع قمة "بريكس" في مدينة قازان، إن مينسك طورت عددًا من الكفاءات في مجال الطيران وهي مستعدة للإسهام في تنفيذ مبادرة إنشاء أنظمة الأقمار الصناعية لدول "بريكس".وأضاف لوكاشينكو: "لقد طورت بيلاروسيا عددًا من الكفاءات في مجال الفضاء الجوي، وهي مستعدة للإسهام في تنفيذ مبادرة إنشاء أنظمة الأقمار الصناعية لدول "بريكس"، وفي المستقبل، اتحاد أبحاث الفضاء".وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن بيلاروسيا هي إحدى الدول الرائدة في العالم في تصدير الأسمدة المعدنية، ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، والآلات والتكنولوجيات الزراعية.وقال: "نحن نسهم في ضمان الأمن الغذائي في العالم، ونحن على استعداد للتفاعل مع الزملاء في مجال العلوم الزراعية، بشأن قضايا تكيف المحاصيل الزراعية وتغير المناخ، والتكيف، وإشراك الأراضي في التداول الزراعي".وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري."ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو ظاهرة يتجاهلها العالم تنتج أشعة غاما في الغلاف الجوي للأرض
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علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, أخبار محطة الفضاء الدولية, أقمار صناعية, أقمار صناعية, أخبار بيلاروسيا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, أخبار محطة الفضاء الدولية, أقمار صناعية, أقمار صناعية, أخبار بيلاروسيا اليوم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
بيلاروسيا مستعدة للإسهام في إنشاء منظومة الأقمار الصناعية لدول "بريكس"
أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة للإسهام في تنفيذ مبادرة إنشاء أنظمة الأقمار الصناعية لدول "بريكس".
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع قمة "بريكس" في مدينة قازان، إن مينسك طورت عددًا من الكفاءات في مجال الطيران وهي مستعدة للإسهام في تنفيذ مبادرة إنشاء أنظمة الأقمار الصناعية لدول "بريكس".
وأضاف لوكاشينكو: "لقد طورت بيلاروسيا عددًا من الكفاءات في مجال الفضاء الجوي، وهي مستعدة للإسهام في تنفيذ مبادرة إنشاء أنظمة الأقمار الصناعية لدول "بريكس"، وفي المستقبل، اتحاد أبحاث الفضاء".
وبحسب الرئيس البيلاروسي، سيكون من دواعي سرور مينسك "تبادل الخبرات والنتائج العملية".
وأشار لوكاشينكو أيضًا إلى أن بيلاروسيا هي إحدى الدول الرائدة في العالم في تصدير الأسمدة المعدنية،
ومجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، والآلات والتكنولوجيات الزراعية.
وقال: "نحن نسهم في ضمان الأمن الغذائي في العالم،
ونحن على استعداد للتفاعل مع الزملاء في مجال العلوم الزراعية، بشأن قضايا تكيف المحاصيل الزراعية وتغير المناخ، والتكيف، وإشراك الأراضي في التداول الزراعي".
وتعقد قمة "بريكس" بمشاركة رؤساء الدول
في مدينة قازان في الفترة، من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.