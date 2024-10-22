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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241022/روسيا-تبدأ-تطوير-أقمار-صناعية-نظيرة-لـستارلينك-1094025288.html
روسيا تبدأ تطوير أقمار صناعية نظيرة لـ"ستارلينك"
روسيا تبدأ تطوير أقمار صناعية نظيرة لـ"ستارلينك"
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة روسية متخصصة بالفضاء استثمار أكثر من 300 مليار روبل في بناء المركبات والبنية التحتية لتطوير أقمار صناعية منخفضة المدار للوصول إلى الإنترنت العالي... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T08:56+0000
2024-10-22T08:56+0000
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وأكدت وزارة التنمية الرقمية الروسية أنها ستخصص أكثر من 100 مليار روبل لتعويض معدل القروض الميسرة وتمويل عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، حسبما ذكرت الوزارة في قناتها على تطبيق "تلغرام".وبحلول نهاية عام 2027، تخطط الشركة لإطلاق 292 قمرا صناعيا من تصميمها الخاص، وبحلول عام 2030 سيتم إطلاق 383 قمرا صناعيا.وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، إن كوكبة الأقمار الصناعية الروسية ذات المدار المنخفض ستكون قادرة على توفير إنترنت سريع ليس فقط لروسيا، بل للدول الصديقة أيضًا.ووفقًا للمذكرة التوضيحية لمشروع الميزانية للفترة 2025-2027، سيتم تخصيص 23.3 مليار روبل في العام المقبل لإنشاء كوكبة أقمار صناعية منخفضة المدار في إطار المشروع الفيدرالي "البنية التحتية للوصول إلى شبكة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية الإنترنت".وتقوم شركة الفضاء الروسية "بيورو 1440" بإنشاء خدمة نقل البيانات ذات النطاق العريض على أساس كوكبة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض الخاصة بها.الصين تبتكر مجالا مغناطيسيا أقوى بـ800 ألف مرة من مجال كوكب الأرض... صور"ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأنترنت, علوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الأنترنت, علوم

روسيا تبدأ تطوير أقمار صناعية نظيرة لـ"ستارلينك"

08:56 GMT 22.10.2024
© Photo / pixabay/PIRO4Dقمر صناعي لاهداف بحثية
قمر صناعي لاهداف بحثية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
© Photo / pixabay/PIRO4D
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أعلنت شركة روسية متخصصة بالفضاء استثمار أكثر من 300 مليار روبل في بناء المركبات والبنية التحتية لتطوير أقمار صناعية منخفضة المدار للوصول إلى الإنترنت العالي السرعة.
وأكدت وزارة التنمية الرقمية الروسية أنها ستخصص أكثر من 100 مليار روبل لتعويض معدل القروض الميسرة وتمويل عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، حسبما ذكرت الوزارة في قناتها على تطبيق "تلغرام".

وجاء في بيان الوزارة: "يتم إنشاء التجمع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص - سيتم استثمار أكثر من 300 مليار روبل من قبل شركة "بيورو 1440" في بناء المركبات والبنية التحتية، وستخصص وزارة التنمية الرقمية أكثر من 100 مليار روبل لتعويض المعدل على القروض الميسرة وتمويل عمليات الإطلاق".

اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
مجتمع
روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق
23 سبتمبر, 14:06 GMT
وبحلول نهاية عام 2027، تخطط الشركة لإطلاق 292 قمرا صناعيا من تصميمها الخاص، وبحلول عام 2030 سيتم إطلاق 383 قمرا صناعيا.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، إن كوكبة الأقمار الصناعية الروسية ذات المدار المنخفض ستكون قادرة على توفير إنترنت سريع ليس فقط لروسيا، بل للدول الصديقة أيضًا.
ووفقًا للمذكرة التوضيحية لمشروع الميزانية للفترة 2025-2027، سيتم تخصيص 23.3 مليار روبل في العام المقبل لإنشاء كوكبة أقمار صناعية منخفضة المدار في إطار المشروع الفيدرالي "البنية التحتية للوصول إلى شبكة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية الإنترنت".
وتقوم شركة الفضاء الروسية "بيورو 1440" بإنشاء خدمة نقل البيانات ذات النطاق العريض على أساس كوكبة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض الخاصة بها.
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