https://sarabic.ae/20241017/ناسا-تعلنها-رسميا-تغير-أقطاب-الشمس-وهذه-عواقبه-على-الأرض-فيديو--1093882277.html

"ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو

"ناسا" تعلنها رسميا: تغير أقطاب الشمس وهذه عواقبه على الأرض... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة "ناسا"، والهيئة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، ولجنة التنبؤ بالدورة الشمسية، رسميًا أن ذروة النشاط الشمسي جارية الآن. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T15:36+0000

2024-10-17T15:36+0000

2024-10-17T15:36+0000

مجتمع

علوم

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ووصلت شمسنا إلى ذروة دورة نشاطها التي تستمر 11 عاما، وهي الفترة التي تتفشى فيها البقع الشمسية والتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، مما يؤدي لنشاط شمسي مستمر في الأشهر المقبلة.وفي مرحلة ما، ستتغير أقطاب الشمس المغناطيسية، وسيبدأ النشاط في التراجع، متجهًا نحو الهدوء في الدورة الشمسية المعروفة باسم الحد الأدنى للنشاط الشمسي. وقال عالم الأرصاد الجوية، السيد طلعت، من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، لوكالة "ناسا": "هذا الإعلان لا يعني أن هذه ذروة النشاط الشمسي، التي سنشهدها في هذه الدورة الشمسية". وأضاف: "بينما وصلت الشمس إلى أقصى فترة نشاطها الشمسي، فإن الشهر الذي يصل فيه النشاط الشمسي إلى ذروته على الشمس لن يتم تحديده إلا بعد أشهر أو سنوات". وقال عالم الفيزياء الفلكية الشمسية، مايكل ويتلاند من جامعة سيدني بأستراليا، لموقع "ساينس أليرت": "لا يمكننا التنبؤ بشكل موثوق بالدورات الشمسية، نحن لا نفهم تمامًا الدينامو الشمسي، الذي يولد المجالات المغناطيسية التي نراها على السطح على هيئة بقع شمسية، والتي تنتج التوهجات، هذه واحدة من المشاكل البارزة في الفيزياء الفلكية". وأضاف ويتلاند: "الحد الأدنى للنشاط الشمسي هو عندما تكون البقع الشمسية في أقل عدد لها، الحد الأقصى للنشاط الشمسي هو عندما تتناثر البقع الشمسية على السطح مثل النمش على أنف قبلته الشمس. ومعها تأتي الانفجارات الشمسية الضخمة".وأردف: "عندما تنكسر خطوط المجال المغناطيسي المتشابكة في البقع الشمسية وتتصل مرة أخرى، فإنها تنفجر في انفجارات قوية من الضوء والطاقة؛ تلك هي التوهجات الشمسية، وفي بعض الأحيان تطرد أيضًا بعنف مليارات الأطنان من الجسيمات الشمسية والحقول المغناطيسية، وتنطلق بسرعة عبر النظام الشمسي؛ وذلك ما يسمى بالقذف الكتلي الإكليلي".وتابع ويتلاند: "يمكن أن يكون لكلا الظاهرتين تأثير على الأرض، حيث يمكن أن تؤدي التوهجات الشمسية إلى انقطاعات الراديو، عندما يصطدم القذف الكتلي الإكليلي بالمجال المغناطيسي الذي يحجب الأرض، تولد ظاهرة تُعرف بالعواصف الجيومغناطيسية.لكنها تنتج أيضًا شفقًا مذهلاً حيث تتفاعل الجسيمات الشمسية مع الجسيمات في الغلاف الجوي العلوي للأرض. ولهذا السبب شهدنا العديد من أحداث الشفق القطبي هذا العام. واختتم موقع ساينس أليرت بالقول أننا "لسنا في خطر، على حد علمنا. صحيح أن الدورة الشمسية الحالية أقوى بشكل ملحوظ من التوقعات الأولية التي قدمتها وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ولكنها ليست أقوى دورة شمسية شهدناها على الإطلاق، وما زالت ضمن الحدود الطبيعية".

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