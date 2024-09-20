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https://sarabic.ae/20240920/علماء-يكشفون-مفاجأة-بشأن-الأرض-وكوكب-زحل-حدثت-قبل-466-مليون-عام-1092930845.html
علماء يكشفون مفاجأة بشأن الأرض وكوكب زحل حدثت قبل 466 مليون عام
علماء يكشفون مفاجأة بشأن الأرض وكوكب زحل حدثت قبل 466 مليون عام
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة علمية جديدة إلى اكتشاف مثير يتحدى فهم البشر للتاريخ القديم لكوكب لأرض. 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T11:44+0000
2024-09-20T11:44+0000
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وعثر العلماء على أدلة تشير إلى أن الأرض ربما كان لها نظام حلقي مثل كوكب زحل، تشكل منذ نحو 466 مليون عام.واقترح الفريق العلمي من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، أن هذا النظام الحلقي تكون من بقايا كويكب يحيط بكوكب الأرض، تماما مثل الحلقات الشهيرة التي يشتهر بها الكوكب الغازي العملاق.ونُشرت النتائج، يوم الاثنين الماضي، في مجلة "Earth and Planetary Science Letters".واعتمد البحث الجديد على تحليل 21 حفرة كويكب من فترة ذروة الاصطدام "الأوردوفيشي"، والتي حدثت منذ نحو 466 مليون عام وأسهمت في أبرد فترة على الأرض في آخر 500 مليون عام. وتكشف الدراسة أن الأجسام الكبيرة التي سحبتها قوى غير معروفة من مداراتها، خلقت حفرا اصطدمت بالأرض. كما وجد فريق البحث أن الحفر كانت متجمعة بشكل أساسي في شريط ضيق بالقرب من خط الاستواء، ويعتقد الباحثون أن الكويكبات تفتتت بسبب قوى المد والجزر، ما شكّل حلقة حطام حول الأرض تشبه إلى حد كبير حلقة زحل. ويشير المؤلف الرئيسي للدراسة، آندي تومكينز، إلى أن المادة من الحلقة تم سحبها بواسطة جاذبية الأرض على مر السنين، ما أدى إلى زيادة اصطدامات النيازك المسجلة في السجل الجيولوجي. كما يقترح تومكينز وفريقه، أنه خلال فترة "الأوردوفيشي"، كانت مواقع هذه الحفر تقع بالقرب من خط الاستواء، كما تشمل الدراسة أبحاثا سابقة تحدد توقيعات نيزكية متسقة من منطقة البحر في العديد من الحجر الجيري، الواقع بالقرب من خط الاستواء.وتوفر نتائج الدراسة منظورا جديدا للتاريخ القديم للأرض، وأشار البروفيسور آندي تومكينز، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه الفرضية.
https://sarabic.ae/20240907/زحل-يدنو-من-الأرض-إلى-أقرب-مسافة-ممكنة-1092499355.html
https://sarabic.ae/20230616/اكتشاف-مذهل-أحد-أقمار-كوكب-زحل-يحتوي-على-كل-عناصر-الحياة-1078189539.html
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منوعات, الفضاء, الأخبار, علوم
منوعات, الفضاء, الأخبار, علوم

علماء يكشفون مفاجأة بشأن الأرض وكوكب زحل حدثت قبل 466 مليون عام

11:44 GMT 20.09.2024
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescopeكوكب زحل
كوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Photo / Unsplash/ NASA Hubble Space Telescope
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية جديدة إلى اكتشاف مثير يتحدى فهم البشر للتاريخ القديم لكوكب لأرض.
وعثر العلماء على أدلة تشير إلى أن الأرض ربما كان لها نظام حلقي مثل كوكب زحل، تشكل منذ نحو 466 مليون عام.
واقترح الفريق العلمي من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، أن هذا النظام الحلقي تكون من بقايا كويكب يحيط بكوكب الأرض، تماما مثل الحلقات الشهيرة التي يشتهر بها الكوكب الغازي العملاق.
ونُشرت النتائج، يوم الاثنين الماضي، في مجلة "Earth and Planetary Science Letters".
الكواكب في الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
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زحل يدنو من الأرض إلى أقرب مسافة ممكنة
7 سبتمبر, 20:20 GMT
واعتمد البحث الجديد على تحليل 21 حفرة كويكب من فترة ذروة الاصطدام "الأوردوفيشي"، والتي حدثت منذ نحو 466 مليون عام وأسهمت في أبرد فترة على الأرض في آخر 500 مليون عام.
وتكشف الدراسة أن الأجسام الكبيرة التي سحبتها قوى غير معروفة من مداراتها، خلقت حفرا اصطدمت بالأرض.
كما وجد فريق البحث أن الحفر كانت متجمعة بشكل أساسي في شريط ضيق بالقرب من خط الاستواء، ويعتقد الباحثون أن الكويكبات تفتتت بسبب قوى المد والجزر، ما شكّل حلقة حطام حول الأرض تشبه إلى حد كبير حلقة زحل.
كوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
مجتمع
اكتشاف مذهل.. أحد أقمار كوكب زحل يحتوي على كل عناصر "الحياة"
16 يونيو 2023, 14:32 GMT
ويشير المؤلف الرئيسي للدراسة، آندي تومكينز، إلى أن المادة من الحلقة تم سحبها بواسطة جاذبية الأرض على مر السنين، ما أدى إلى زيادة اصطدامات النيازك المسجلة في السجل الجيولوجي.
كما يقترح تومكينز وفريقه، أنه خلال فترة "الأوردوفيشي"، كانت مواقع هذه الحفر تقع بالقرب من خط الاستواء، كما تشمل الدراسة أبحاثا سابقة تحدد توقيعات نيزكية متسقة من منطقة البحر في العديد من الحجر الجيري، الواقع بالقرب من خط الاستواء.
وتوفر نتائج الدراسة منظورا جديدا للتاريخ القديم للأرض، وأشار البروفيسور آندي تومكينز، إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه الفرضية.
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