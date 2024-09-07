https://sarabic.ae/20240907/زحل-يدنو-من-الأرض-إلى-أقرب-مسافة-ممكنة-1092499355.html
زحل يدنو من الأرض إلى أقرب مسافة ممكنة
زحل يدنو من الأرض إلى أقرب مسافة ممكنة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن كوكب زحل سيكون في الثامن من شهر سبتمبر الجاري على مسافة نحو 1.3 مليار كيلومتر من الأرض، وهي أقرب مسافة ممكنة. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T20:20+0000
2024-09-07T20:20+0000
2024-09-07T20:20+0000
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وأفاد الموقع الإلكتروني "إيرث سكاي"، مساء اليوم السبت، أن كوكب زحل سيصل إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، حتى يجد نفسه في مواجهة مع الشمس.وأشار الموقع إلى أنه في الطقس الصافي سيتمكن سكان كوكب الأرض من فحص هذا الأمر بالتفصيل.ولفت الموقع إلى ذلك، قائلا: "في يوم المواجهة 8 سبتمبر 2024 سيكون زحل على مسافة 8.66 وحدة فلكية (ما يقرب من 1.3 مليار كيلومتر) من الأرض، مع العلم أن الوحدة الفلكية هي قيمة تعادل مسافة بين الأرض والشمس".ويذكر أن مواجهة الكواكب هي تكوين تكون مراكزها على خط واحد وعندها تقع الأرض بين الشمس والكوكب الذي يكون في مواجهة النجم، وهو ما يعني أن سطوع كوكب زحل سيكون في هذا الوقت إلى أعلى قيمة ممكنة، وسيكون القطر الظاهري لزحل 19.2 ثانية قوسية.
https://sarabic.ae/20240826/6-كواكب-تصطف-بجانب-بعضها-في-عرض-مدهش-تستطيع-مشاهدته-بالعين-المجردة-خلال-أيام--1092106984.html
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الفضاء, علوم
زحل يدنو من الأرض إلى أقرب مسافة ممكنة
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن كوكب زحل سيكون في الثامن من شهر سبتمبر الجاري على مسافة نحو 1.3 مليار كيلومتر من الأرض، وهي أقرب مسافة ممكنة.
وأفاد الموقع
الإلكتروني "إيرث سكاي"، مساء اليوم السبت، أن كوكب زحل سيصل إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض في 8 سبتمبر/أيلول الجاري، حتى يجد نفسه في مواجهة مع الشمس.
وأشار الموقع إلى أنه في الطقس الصافي سيتمكن سكان كوكب الأرض
من فحص هذا الأمر بالتفصيل.
ولفت الموقع إلى ذلك، قائلا: "في يوم المواجهة 8 سبتمبر 2024 سيكون زحل على مسافة 8.66 وحدة فلكية (ما يقرب من 1.3 مليار كيلومتر) من الأرض، مع العلم أن الوحدة الفلكية هي قيمة تعادل مسافة بين الأرض والشمس".
ويذكر أن مواجهة الكواكب هي تكوين تكون مراكزها على خط واحد وعندها تقع الأرض بين الشمس والكوكب الذي يكون في مواجهة النجم، وهو ما يعني أن سطوع كوكب زحل
سيكون في هذا الوقت إلى أعلى قيمة ممكنة، وسيكون القطر الظاهري لزحل 19.2 ثانية قوسية.