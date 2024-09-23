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كارثة في لبنان... عدد قتلى مهول ودمار كبير في ساعات بقصف إسرائيلي... صور وفيديو
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https://sarabic.ae/20240923/روسيا-تطور-محركات-نموذجية-لرحلات-الفضاء-السحيق-1093021464.html
روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق
روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المركز الوطني للبحوث التابع لمعهد كورتشاتوف في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، بأن المركز قام بتطوير نماذج أولية لمحركات صواريخ من أجل إجراء رحلات إلى... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T14:06+0000
2024-09-23T14:06+0000
علوم
الفضاء
محطة الفضاء الروسية
أخبار محطة الفضاء الدولية
وكالة الفضاء
رحلات الفضاء
مركبة فضائية
مركبة فضائية
مجتمع
روسيا
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وقال كوفالتشوك: "الآن استكشاف الفضاء الإضافي مرتبط بأمرين. الأول هو محركات جديدة بشكل أساسي. إذا فكرنا في الأمر، فإننا نطير إلى الفضاء اليوم، لدينا محرك "أر دي-180" الذي عمل لمدة ثلاثمائة ثانية، وقمنا بالتحليق في مسارات باليستية لا يمكننا التأثير عليها، لكننا بحاجة إلى القيام بدوريات، والهبوط على القمر".وتقوم روسيا حاليًا بتطوير مركبة فضائية جديدة من طراز "أوريل"، والتي ستحل محل مركبة الفضاء "سويوز" المأهولة.والمركبة الفضائية مصممة لنقل الأشخاص والبضائع إلى المحطات الفضائية، وينبغي أن تصبح أيضًا أحد العناصر الأساسية للبرنامج القمري الروسي."ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" الروسي إلى الفضاء... فيديو
https://sarabic.ae/20240702/روسكوسموس-تعتمد-الجدول-الزمني-لإنشاء-المحطة-الفضائية-الروسية-1090382202.html
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علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء, رحلات الفضاء, مركبة فضائية, مركبة فضائية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء, رحلات الفضاء, مركبة فضائية, مركبة فضائية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق

14:06 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق صاروخ حامل "سويوز-2.1أ"، مركبة فضائية "بروغريس ام- اس-16"، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021
اطلاق صاروخ حامل سويوز-2.1أ، مركبة فضائية بروغريس ام- اس-16، قاعدة بايكونور الفضائية، 15 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos
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صرح رئيس المركز الوطني للبحوث التابع لمعهد كورتشاتوف في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، بأن المركز قام بتطوير نماذج أولية لمحركات صواريخ من أجل إجراء رحلات إلى الفضاء السحيق.
وقال كوفالتشوك: "الآن استكشاف الفضاء الإضافي مرتبط بأمرين. الأول هو محركات جديدة بشكل أساسي. إذا فكرنا في الأمر، فإننا نطير إلى الفضاء اليوم، لدينا محرك "أر دي-180" الذي عمل لمدة ثلاثمائة ثانية، وقمنا بالتحليق في مسارات باليستية لا يمكننا التأثير عليها، لكننا بحاجة إلى القيام بدوريات، والهبوط على القمر".
ووفقًا لكوفالتشوك، يمتلك المعهد نماذج أولية لمحركات توفر قوة دفع مختلفة تمامًا وقدرات أخرى للطيران إلى الفضاء السحيق.
رائد فضاء روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
مجتمع
"روسكوسموس" تعتمد الجدول الزمني لإنشاء المحطة الفضائية الروسية
2 يوليو, 10:15 GMT
وتقوم روسيا حاليًا بتطوير مركبة فضائية جديدة من طراز "أوريل"، والتي ستحل محل مركبة الفضاء "سويوز" المأهولة.
والمركبة الفضائية مصممة لنقل الأشخاص والبضائع إلى المحطات الفضائية، وينبغي أن تصبح أيضًا أحد العناصر الأساسية للبرنامج القمري الروسي.
"ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"
إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" الروسي إلى الفضاء... فيديو
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