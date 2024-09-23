https://sarabic.ae/20240923/روسيا-تطور-محركات-نموذجية-لرحلات-الفضاء-السحيق-1093021464.html
روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق
روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المركز الوطني للبحوث التابع لمعهد كورتشاتوف في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، بأن المركز قام بتطوير نماذج أولية لمحركات صواريخ من أجل إجراء رحلات إلى... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T14:06+0000
2024-09-23T14:06+0000
2024-09-23T14:06+0000
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وقال كوفالتشوك: "الآن استكشاف الفضاء الإضافي مرتبط بأمرين. الأول هو محركات جديدة بشكل أساسي. إذا فكرنا في الأمر، فإننا نطير إلى الفضاء اليوم، لدينا محرك "أر دي-180" الذي عمل لمدة ثلاثمائة ثانية، وقمنا بالتحليق في مسارات باليستية لا يمكننا التأثير عليها، لكننا بحاجة إلى القيام بدوريات، والهبوط على القمر".وتقوم روسيا حاليًا بتطوير مركبة فضائية جديدة من طراز "أوريل"، والتي ستحل محل مركبة الفضاء "سويوز" المأهولة.والمركبة الفضائية مصممة لنقل الأشخاص والبضائع إلى المحطات الفضائية، وينبغي أن تصبح أيضًا أحد العناصر الأساسية للبرنامج القمري الروسي."ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 أي" الروسي إلى الفضاء... فيديو
https://sarabic.ae/20240702/روسكوسموس-تعتمد-الجدول-الزمني-لإنشاء-المحطة-الفضائية-الروسية-1090382202.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء, رحلات الفضاء, مركبة فضائية, مركبة فضائية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
علوم, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء, رحلات الفضاء, مركبة فضائية, مركبة فضائية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تطور محركات نموذجية لرحلات الفضاء السحيق
صرح رئيس المركز الوطني للبحوث التابع لمعهد كورتشاتوف في روسيا، ميخائيل كوفالتشوك، بأن المركز قام بتطوير نماذج أولية لمحركات صواريخ من أجل إجراء رحلات إلى الفضاء السحيق.
وقال كوفالتشوك: "الآن استكشاف الفضاء الإضافي مرتبط بأمرين. الأول هو محركات جديدة بشكل أساسي. إذا فكرنا في الأمر، فإننا نطير إلى الفضاء اليوم، لدينا محرك "أر دي-180" الذي عمل لمدة ثلاثمائة ثانية، وقمنا بالتحليق في مسارات باليستية لا يمكننا التأثير عليها، لكننا بحاجة إلى القيام بدوريات، والهبوط على القمر".
ووفقًا لكوفالتشوك، يمتلك المعهد نماذج أولية لمحركات توفر قوة دفع مختلفة تمامًا وقدرات أخرى للطيران إلى الفضاء السحيق.
وتقوم روسيا حاليًا بتطوير مركبة فضائية جديدة من طراز "أوريل"، والتي ستحل محل مركبة الفضاء "سويوز" المأهولة.
والمركبة الفضائية مصممة لنقل الأشخاص والبضائع إلى المحطات الفضائية، وينبغي أن تصبح أيضًا أحد العناصر الأساسية للبرنامج القمري الروسي.