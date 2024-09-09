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https://sarabic.ae/20240909/ناسا-تعتزم-مواصلة-التعاون-مع-روس-كوسموس-بشأن-الرحلات-إلى-الفضاء-الدولية-1092528199.html
"ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"
"ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"
سبوتنيك عربي
أعلن كين باورزوكس، رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الاثنين، أن "ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع وكالة الفضاء... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T07:57+0000
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ونقل موقع "topbuzztimes" عن باورزوكس، قوله: "ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية وهذا مهم لكل من روسيا والولايات المتحدة".وأضاف المسؤول الأمريكي أن "أحد الأسباب التي أدت إلى التوصل لاتفاق بين الوكالتين، حتى الآن، هو عدم اليقين بشأن الوضع مع مركبة "بوينغ ستارلاينر"، ووفقا له، فإن وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ليست واثقة بما يكفي بعد من إمكانية إرسال المركبة إلى رواد الفضاء.يذكر أنه في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وكالة "ناسا" عن تغييرات في طاقم "SpaceX Crew-9"، ونتيجة لذلك سيكون رائد الفضاء الأمريكي نيك هاغ، على متن محطة الفضاء الدولية مع رائد الفضاء الروسي من "روسكوسموس" ألكسندر غوربونوف.وفي وقت سابق، عادت مركبة "ستارلاينر" المصنعة من شركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض، يوم السبت الماضي، بولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة.وهبطت المركبة بنجاح على الأرض، لكن دون رائدَي الفضاء، اللذين نقلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مخاطر عالية لهذه المهمة، وفق تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وجرى إبطاء هبوطها بواسطة مظلات ووسائد هوائية، واستغرقت عودتها إلى الأرض حوالي 6 ساعات.ورغم محاولات الشركة المصنعة إقناع "ناسا" بسلامة المركبة، فضّلت وكالة الفضاء الأمريكية إعادة بوتش ويلمور، وسوني وليامز، عبر مركبة مصنعة من شركة "سبايس إكس" المنافسة لها، وكبسولة "كرو دراغون" التابعة لها.ولن يعود رائدا الفضاء، قبل فبراير/ شباط 2025، ما يعني أن إقامتهما في محطة الفضاء الدولية ستزيد على 8 أشهر، في حين كان من المقرر في البداية أن تمتد لـ"8 أيام".
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https://sarabic.ae/20240629/ناسا-تعلق-بخصوص-رائدي-الفضاء-العالقين-في-المحطة-الدولية-1090299812.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الفضاء, الأخبار, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, الفضاء, الأخبار, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

"ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع "روس كوسموس" بشأن الرحلات إلى "الفضاء الدولية"

07:57 GMT 09.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة الفضاء "سويوز إم إس-24" التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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أعلن كين باورزوكس، رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الاثنين، أن "ناسا" تعتزم مواصلة التعاون مع وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) بشأن برنامج الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية.
ونقل موقع "topbuzztimes" عن باورزوكس، قوله: "ما زلنا نعمل على الاتفاقيات اللازمة، لكننا نعتزم مواصلة برنامج الرحلات إلى محطة الفضاء الدولية وهذا مهم لكل من روسيا والولايات المتحدة".
وأضاف المسؤول الأمريكي أن "أحد الأسباب التي أدت إلى التوصل لاتفاق بين الوكالتين، حتى الآن، هو عدم اليقين بشأن الوضع مع مركبة "بوينغ ستارلاينر"، ووفقا له، فإن وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ليست واثقة بما يكفي بعد من إمكانية إرسال المركبة إلى رواد الفضاء.
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يذكر أنه في نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وكالة "ناسا" عن تغييرات في طاقم "SpaceX Crew-9"، ونتيجة لذلك سيكون رائد الفضاء الأمريكي نيك هاغ، على متن محطة الفضاء الدولية مع رائد الفضاء الروسي من "روسكوسموس" ألكسندر غوربونوف.
وفي وقت سابق، عادت مركبة "ستارلاينر" المصنعة من شركة "بوينغ" الأمريكية إلى الأرض، يوم السبت الماضي، بولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة.
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وهبطت المركبة بنجاح على الأرض، لكن دون رائدَي الفضاء، اللذين نقلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، بسبب مخاطر عالية لهذه المهمة، وفق تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، وجرى إبطاء هبوطها بواسطة مظلات ووسائد هوائية، واستغرقت عودتها إلى الأرض حوالي 6 ساعات.
ورغم محاولات الشركة المصنعة إقناع "ناسا" بسلامة المركبة، فضّلت وكالة الفضاء الأمريكية إعادة بوتش ويلمور، وسوني وليامز، عبر مركبة مصنعة من شركة "سبايس إكس" المنافسة لها، وكبسولة "كرو دراغون" التابعة لها.
ولن يعود رائدا الفضاء، قبل فبراير/ شباط 2025، ما يعني أن إقامتهما في محطة الفضاء الدولية ستزيد على 8 أشهر، في حين كان من المقرر في البداية أن تمتد لـ"8 أيام".
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