"روسكوسموس" تعتمد الجدول الزمني لإنشاء المحطة الفضائية الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
08:17 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
08:46 GMT
14 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240702/روسكوسموس-تعتمد-الجدول-الزمني-لإنشاء-المحطة-الفضائية-الروسية-1090382202.html
"روسكوسموس" تعتمد الجدول الزمني لإنشاء المحطة الفضائية الروسية
"روسكوسموس" تعتمد الجدول الزمني لإنشاء المحطة الفضائية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أنه وافق على الجدول الزمني لإنشاء المحطة المدارية الروسية بحلول عام 2033. 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T10:15+0000
2024-07-02T10:15+0000
مجتمع
روسكوسموس
الفضاء
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103078/59/1030785964_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_987b79d94944aef5ebfae90aac2ad5d7.jpg
وجاء في بيان "روسكوسموس" أن الجدول الزمني يشمل العمل على تصميم وتصنيع وحدات المحطة، بالإضافة إلى ضمان إجراء اختبارات الطيران لجيل جديد من مركبات النقل الفضائية المأهولة، وإنشاء الصواريخ والبنية التحتية الأرضية، وعمل المعاهد العلمية الصناعية لدعم المشروع. وتم التوقيع على الوثيقة من قبل 19 مديرًا عامًا للشركات الرئيسية للمؤسسة.وأضاف البيان: "اليوم أيضًا، تم التوقيع على عقود حكومية لتنفيذ أعمال التطوير في مجال إنشاء مجمع فضائي لمحطة الفضاء الروسية، ومجمع فضائي بمركبة نقل فضائية مأهولة، وصاروخ حامل ثقيل من طراز "أنغارا" في قاعدة فوستوشني الفضائية".ويذكر أن المحطة ستبدأ بإطلاق وحدة العلوم والطاقة، عام 2027، وستتشكل نواة المحطة من هذه الوحدة، إلى جانب ثلاث وحدات أخرى، وهي وحدة العقدة الشاملة ووحدة البوابة والوحدة الأساسية، والتي سيتم إطلاقها قبل عام 2030، وفي المرحلة الثانية، في الفترة، من 2031 إلى 2033، يُخطط لتوسيع المحطة، من خلال ربط الوحدتين الأولى والثانية الرئيسيتين.بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان، أنه في 20 مارس/ آذار 2024، اعتمد دينيس مانتوروف، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، الشهادة التقنية للمشروع الفيدرالي "إنشاء المجمع الفضائي للمحطة المدارية الروسية"، بمبلغ تمويل إجمالي مقدر بـ 608.9 مليار روبل (6.98 مليار دولار).ولفتت مؤسسة "روسكوسموس" إلى أن إنشاء المحطة المدارية الروسية، سيضمن استمرار البرنامج المأهول الروسي، بعد انتهاء المشاركة في مشروع محطة الفضاء الدولية، وحل قضايا التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الوطني والأمن القومي، التي لا يمكن إنجازها في محطة الفضاء الدولية.كما أنه سيتم استخدام محطة الفضاء الروسية كمنصة لاختبار تكنولوجيات الفضاء، وستزيد المحطة من القدرة التنافسية لأنظمة الفضاء المأهولة الروسية.اكتشاف "أشكال غريبة" في الغلاف الجوي العلوي للأرض... صور وفيديوالصين تكشف تفاصيل لافتة عن العينات التي استخرجتها من الجانب البعيد للقمر لأول مرة
https://sarabic.ae/20240423/روسكوسموس-تقدم-لكازاخستان-مواصلة-إطلاق-صواريخ-البروتون-من-بايكونور-بعد-عام-2025-1088204898.html
https://sarabic.ae/20240629/ناسا-تعلق-بخصوص-رائدي-الفضاء-العالقين-في-المحطة-الدولية-1090299812.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103078/59/1030785964_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7fd837ce2ce1569cb10aeefb0562316.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسكوسموس, الفضاء, روسيا
روسكوسموس, الفضاء, روسيا

"روسكوسموس" تعتمد الجدول الزمني لإنشاء المحطة الفضائية الروسية

10:15 GMT 02.07.2024
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررائد فضاء روسي
رائد فضاء روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الروسية الحكومية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء، أنه وافق على الجدول الزمني لإنشاء المحطة المدارية الروسية بحلول عام 2033.
وجاء في بيان "روسكوسموس" أن الجدول الزمني يشمل العمل على تصميم وتصنيع وحدات المحطة، بالإضافة إلى ضمان إجراء اختبارات الطيران لجيل جديد من مركبات النقل الفضائية المأهولة، وإنشاء الصواريخ والبنية التحتية الأرضية، وعمل المعاهد العلمية الصناعية لدعم المشروع. وتم التوقيع على الوثيقة من قبل 19 مديرًا عامًا للشركات الرئيسية للمؤسسة.
وأضاف البيان: "اليوم أيضًا، تم التوقيع على عقود حكومية لتنفيذ أعمال التطوير في مجال إنشاء مجمع فضائي لمحطة الفضاء الروسية، ومجمع فضائي بمركبة نقل فضائية مأهولة، وصاروخ حامل ثقيل من طراز "أنغارا" في قاعدة فوستوشني الفضائية".
ويذكر أن المحطة ستبدأ بإطلاق وحدة العلوم والطاقة، عام 2027، وستتشكل نواة المحطة من هذه الوحدة، إلى جانب ثلاث وحدات أخرى، وهي وحدة العقدة الشاملة ووحدة البوابة والوحدة الأساسية، والتي سيتم إطلاقها قبل عام 2030، وفي المرحلة الثانية، في الفترة، من 2031 إلى 2033، يُخطط لتوسيع المحطة، من خلال ربط الوحدتين الأولى والثانية الرئيسيتين.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
"روسكوسموس" تمنح كازاخستان إمكانية مواصلة إطلاق صواريخ "بروتون" من بايكونور بعد عام 2025
23 أبريل, 03:37 GMT
بالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان، أنه في 20 مارس/ آذار 2024، اعتمد دينيس مانتوروف، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسية، الشهادة التقنية للمشروع الفيدرالي "إنشاء المجمع الفضائي للمحطة المدارية الروسية"، بمبلغ تمويل إجمالي مقدر بـ 608.9 مليار روبل (6.98 مليار دولار).
مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
مجتمع
"ناسا" تعلق بخصوص رائدي الفضاء "العالقين" في المحطة الدولية
29 يونيو, 10:40 GMT
ولفتت مؤسسة "روسكوسموس" إلى أن إنشاء المحطة المدارية الروسية، سيضمن استمرار البرنامج المأهول الروسي، بعد انتهاء المشاركة في مشروع محطة الفضاء الدولية، وحل قضايا التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الوطني والأمن القومي، التي لا يمكن إنجازها في محطة الفضاء الدولية.
كما أنه سيتم استخدام محطة الفضاء الروسية كمنصة لاختبار تكنولوجيات الفضاء، وستزيد المحطة من القدرة التنافسية لأنظمة الفضاء المأهولة الروسية.
اكتشاف "أشكال غريبة" في الغلاف الجوي العلوي للأرض... صور وفيديو
الصين تكشف تفاصيل لافتة عن العينات التي استخرجتها من الجانب البعيد للقمر لأول مرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:36 GMTЛюди проходят мимо разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе, после того, как Израиль вывел свои сухопутные войска из южного сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. خان يونس تحت القصف الإسرائيلي.. وارتقاء عدد من القتلى04:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала