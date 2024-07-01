https://sarabic.ae/20240701/الصين-تكشف-تفاصيل-لافتة-عن-العينات-التي-استخرجتها-من-الجانب-البعيد-للقمر-لأول-مرة-1090349588.html

الصين تكشف تفاصيل لافتة عن العينات التي استخرجتها من الجانب البعيد للقمر لأول مرة

الصين تكشف تفاصيل لافتة عن العينات التي استخرجتها من الجانب البعيد للقمر لأول مرة

سبوتنيك عربي

كشفت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، عن تفاصيل مثيرة بشأن العينات التي استعادها المسبار الآلي الصيني "تشانغ إيه-6" من الجانب البعيد للقمر، للمرة الأولى. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T06:17+0000

2024-07-01T06:17+0000

2024-07-01T06:17+0000

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وقالت الإدارة في حفل تسليم للعينات في العاصمة الصينية بكين، إن العينات بلغ إجمالي وزنها 1935.3 غراما، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي".وتم وضع الغبار القمري في حاوية خاصة، وجرى تسليمه في الحفل من جانب رئيس الإدارة، تشانغ كه جيان، إلى دينغ تشي بياو، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم.وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن العينات تم نقلها إلى معمل العينات القمرية في بكين، حيث سيتم تخزين المواد ومعالجتها في البداية.وقالت الإدارة إن العينات، وهي أول مواد يتم استخراجها من الجانب البعيد للقمر، لها قيمة علمية فريدة، وستزيد من معرفة البشر بتاريخ القمر، وتساعد في تسريع استكشاف واستغلال الموارد القمرية، مشيرة إلى أنها "الكنز المشترك" للإنسانية.وكشف جي بينج، أحد كبار مسؤولي الفضاء المشرفين على البرامج القمرية في البلاد، بعد الحفل، إن العينات تبدو "أكثر سمكا وأكثر لزوجة" من تلك التي تم الحصول عليها من الجانب القريب للقمر - المواجه للأرض دائما – وأن هناك بعض "الكتل" الواردة فيها.وأشار جي للصحفيين إلى أنه "بعد ذلك، سيقوم الباحثون في المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم بفك الحاوية ثم تقسيمها، وبعد إجراء العمل التحضيري، يمكن للعلماء الوصول إلى العينات وفقا للوائح إدارة العينات القمرية لدينا".وتابع: "نتوقع أن تؤدي التحليلات والدراسات العلمية المنهجية إلى نتائج جديدة".ووفقا للمسؤول الصيني، ستكون المجموعة الأولى من العينات القمرية متاحة للباحثين المحليين بحلول نهاية عام 2024، كما أنها ستكون متاحة للعلماء الأجانب في الوقت المناسب في المستقبل القريب.وتم إطلاق مهمة "تشانغ إيه-6"، التي تمثل العينات الأولى في العالم التي تم جلبها من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض، بواسطة صاروخ حامل ثقيل من طراز "لونغ مارش 5" في 3 مايو/ أيار الماضي، من مركز ونتشانغ للإطلاق الفضائي في مقاطعة هاينان.

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https://sarabic.ae/20240604/المسبار-الصيني-ينطلق-محملا-بأول-شحنة-في-التاريخ-من-الجانب-البعيد-للقمر-1089508208.html

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