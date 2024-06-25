"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
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https://sarabic.ae/20240625/تشانغ-إيه-6-الصيني-يصل-الأرض-مع-أول-عينة-في-التاريخ-من-تربة-القمر-فيديو---1090156008.html
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو
سبوتنيك عربي
عاد المسبارالصيني "تشانغ إيه-6" إلى الأرض بعد نجاحه في مهمته، حيث قام بجلب عينات من التربة من الجانب البعيد للقمر لأول مرة في تاريخ البشرية. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T08:59+0000
2024-06-25T08:59+0000
مجتمع
الصين
علوم
الفضاء
وكالة الفضاء
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تم بث عملية الهبوط عبر تلفزيون الصين، ونجح المسبار في الهبوط في منطقة "سيزيوانكي"، في منغوليا. وتم إطلاق المركبة الفضائية، في 3 مايو/أيار 2024، من مركز "ونتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية، في جزيرة هاينان، باستخدام مركبة الإطلاق "تشانغتشنغ -5 واي 8". وفي 2 يونيو/حزيران، هبط المسبار في المنطقة المخطط لها في حوض القطب الجنوبي "إيتكين"، وقام بجمع عينات مختلفة من التربة في مناطق مختلفة، وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، أقلع من سطح القمر باتجاه الأرض.وأشار جي بين، نائب مدير مركز أبحاث القمر وهندسة الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، إلى أن العلماء كانوا يأملون أن يتمكن "تشانغ إيه-6" من إيصال عينات من التربة، التي يبلغ عمرها حوالي أربعة مليارات سنة. وبدأت المرحلة الرابعة من البرنامج القمري الصيني بإطلاق القمر الصناعي "تشيوكياو –2"، في مارس/أذار 2024. وتتضمن إطلاق المسبار "تشانغ إيه-6"، والمسبار "تشانغ إيه-7"، لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الاستشعار الشامل لتضاريس القمر، والمسبار"تشانغ إيه-8"، لإجراء أبحاث مهمة على سطح القمر لاختبار عدد من التقنيات، بالإضافة إلى مهمات البحث العلمي.وقال البروفيسور، وو ويزين، المتخصص في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، في وقت سابق، لصحيفة "تشاينا ديلي"، من خلال مهمة المسبار "تشانغ إيه-8"، نخطط لاستكشاف إمكانية استخدام تقنية الطباعة الرقمية "ثري-دي" لبناء المباني على سطح القمر. وقال كبير المصممين للمشروع، وو يان هوا، في إطار البرنامج الصيني لاستكشاف الفضاء السحيق، أن الصين تخطط لإطلاق المسبار "تشانغ إيه-7"، في عام 2026، ومن المقرر إطلاق "تشانغ إيه-8"، في عام 2028."الثلاثي الفضائي"... من يحتل الريادة في الفضاءبقايا صاروخ فضائي صيني تسقط في منطقة مأهولة بالسكان... فيديو
https://sarabic.ae/20240602/مشاهد-لـتشانغ-إيه-6-الصيني-وهو-يجري-في-الجانب-الخلفي-من-القمر-فيديو--1089429496.html
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الصين, علوم, الفضاء, وكالة الفضاء
الصين, علوم, الفضاء, وكالة الفضاء

"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو

08:59 GMT 25.06.2024
© Sputnik . CNSA/Beijing Institute of Spacecraft System Engineering/Depositphotosالمسبار الصيني
المسبار الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . CNSA/Beijing Institute of Spacecraft System Engineering/Depositphotos
تابعنا عبر
عاد المسبارالصيني "تشانغ إيه-6" إلى الأرض بعد نجاحه في مهمته، حيث قام بجلب عينات من التربة من الجانب البعيد للقمر لأول مرة في تاريخ البشرية.
تم بث عملية الهبوط عبر تلفزيون الصين، ونجح المسبار في الهبوط في منطقة "سيزيوانكي"، في منغوليا. وتم إطلاق المركبة الفضائية، في 3 مايو/أيار 2024، من مركز "ونتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية، في جزيرة هاينان، باستخدام مركبة الإطلاق "تشانغتشنغ -5 واي 8".
وفي 2 يونيو/حزيران، هبط المسبار في المنطقة المخطط لها في حوض القطب الجنوبي "إيتكين"، وقام بجمع عينات مختلفة من التربة في مناطق مختلفة، وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، أقلع من سطح القمر باتجاه الأرض.
وأشار جي بين، نائب مدير مركز أبحاث القمر وهندسة الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، إلى أن العلماء كانوا يأملون أن يتمكن "تشانغ إيه-6" من إيصال عينات من التربة، التي يبلغ عمرها حوالي أربعة مليارات سنة.
وبدأت المرحلة الرابعة من البرنامج القمري الصيني بإطلاق القمر الصناعي "تشيوكياو –2"، في مارس/أذار 2024. وتتضمن إطلاق المسبار "تشانغ إيه-6"، والمسبار "تشانغ إيه-7"، لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الاستشعار الشامل لتضاريس القمر، والمسبار"تشانغ إيه-8"، لإجراء أبحاث مهمة على سطح القمر لاختبار عدد من التقنيات، بالإضافة إلى مهمات البحث العلمي.
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
مجتمع
"مشاهد لـ"تشانغ إيه-6" الصيني وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر... فيديو
2 يونيو, 11:21 GMT
وقال البروفيسور، وو ويزين، المتخصص في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، في وقت سابق، لصحيفة "تشاينا ديلي"، من خلال مهمة المسبار "تشانغ إيه-8"، نخطط لاستكشاف إمكانية استخدام تقنية الطباعة الرقمية "ثري-دي" لبناء المباني على سطح القمر.
وقال كبير المصممين للمشروع، وو يان هوا، في إطار البرنامج الصيني لاستكشاف الفضاء السحيق، أن الصين تخطط لإطلاق المسبار "تشانغ إيه-7"، في عام 2026، ومن المقرر إطلاق "تشانغ إيه-8"، في عام 2028.
"الثلاثي الفضائي"... من يحتل الريادة في الفضاء
بقايا صاروخ فضائي صيني تسقط في منطقة مأهولة بالسكان... فيديو
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