https://sarabic.ae/20240625/تشانغ-إيه-6-الصيني-يصل-الأرض-مع-أول-عينة-في-التاريخ-من-تربة-القمر-فيديو---1090156008.html
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو
سبوتنيك عربي
عاد المسبارالصيني "تشانغ إيه-6" إلى الأرض بعد نجاحه في مهمته، حيث قام بجلب عينات من التربة من الجانب البعيد للقمر لأول مرة في تاريخ البشرية. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T08:59+0000
2024-06-25T08:59+0000
2024-06-25T08:59+0000
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تم بث عملية الهبوط عبر تلفزيون الصين، ونجح المسبار في الهبوط في منطقة "سيزيوانكي"، في منغوليا. وتم إطلاق المركبة الفضائية، في 3 مايو/أيار 2024، من مركز "ونتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية، في جزيرة هاينان، باستخدام مركبة الإطلاق "تشانغتشنغ -5 واي 8". وفي 2 يونيو/حزيران، هبط المسبار في المنطقة المخطط لها في حوض القطب الجنوبي "إيتكين"، وقام بجمع عينات مختلفة من التربة في مناطق مختلفة، وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، أقلع من سطح القمر باتجاه الأرض.وأشار جي بين، نائب مدير مركز أبحاث القمر وهندسة الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، إلى أن العلماء كانوا يأملون أن يتمكن "تشانغ إيه-6" من إيصال عينات من التربة، التي يبلغ عمرها حوالي أربعة مليارات سنة. وبدأت المرحلة الرابعة من البرنامج القمري الصيني بإطلاق القمر الصناعي "تشيوكياو –2"، في مارس/أذار 2024. وتتضمن إطلاق المسبار "تشانغ إيه-6"، والمسبار "تشانغ إيه-7"، لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الاستشعار الشامل لتضاريس القمر، والمسبار"تشانغ إيه-8"، لإجراء أبحاث مهمة على سطح القمر لاختبار عدد من التقنيات، بالإضافة إلى مهمات البحث العلمي.وقال البروفيسور، وو ويزين، المتخصص في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، في وقت سابق، لصحيفة "تشاينا ديلي"، من خلال مهمة المسبار "تشانغ إيه-8"، نخطط لاستكشاف إمكانية استخدام تقنية الطباعة الرقمية "ثري-دي" لبناء المباني على سطح القمر. وقال كبير المصممين للمشروع، وو يان هوا، في إطار البرنامج الصيني لاستكشاف الفضاء السحيق، أن الصين تخطط لإطلاق المسبار "تشانغ إيه-7"، في عام 2026، ومن المقرر إطلاق "تشانغ إيه-8"، في عام 2028."الثلاثي الفضائي"... من يحتل الريادة في الفضاءبقايا صاروخ فضائي صيني تسقط في منطقة مأهولة بالسكان... فيديو
https://sarabic.ae/20240602/مشاهد-لـتشانغ-إيه-6-الصيني-وهو-يجري-في-الجانب-الخلفي-من-القمر-فيديو--1089429496.html
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الصين, علوم, الفضاء, وكالة الفضاء
الصين, علوم, الفضاء, وكالة الفضاء
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو
عاد المسبارالصيني "تشانغ إيه-6" إلى الأرض بعد نجاحه في مهمته، حيث قام بجلب عينات من التربة من الجانب البعيد للقمر لأول مرة في تاريخ البشرية.
تم بث عملية الهبوط عبر تلفزيون الصين، ونجح المسبار في الهبوط في منطقة "سيزيوانكي"، في منغوليا. وتم إطلاق المركبة الفضائية، في 3 مايو/أيار 2024، من مركز "ونتشانغ" لإطلاق الأقمار الصناعية، في جزيرة هاينان، باستخدام مركبة الإطلاق "تشانغتشنغ -5 واي 8".
وفي 2 يونيو/حزيران، هبط المسبار في المنطقة المخطط لها في حوض القطب الجنوبي "إيتكين"، وقام بجمع عينات مختلفة من التربة في مناطق مختلفة، وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، أقلع من سطح القمر باتجاه الأرض.
وأشار جي بين، نائب مدير مركز أبحاث القمر وهندسة الفضاء التابع لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، إلى أن العلماء كانوا يأملون أن يتمكن "تشانغ إيه-6" من إيصال عينات من التربة
، التي يبلغ عمرها حوالي أربعة مليارات سنة.
وبدأت المرحلة الرابعة من البرنامج القمري الصيني بإطلاق القمر الصناعي "تشيوكياو –2"، في مارس/أذار 2024. وتتضمن إطلاق المسبار "تشانغ إيه-6"
، والمسبار "تشانغ إيه-7"، لاستكشاف القطب الجنوبي للقمر، بما في ذلك الاستشعار الشامل لتضاريس القمر، والمسبار"تشانغ إيه-8"، لإجراء أبحاث مهمة على سطح القمر لاختبار عدد من التقنيات، بالإضافة إلى مهمات البحث العلمي.
وقال البروفيسور، وو ويزين، المتخصص في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، في وقت سابق، لصحيفة "تشاينا ديلي"، من خلال مهمة المسبار "تشانغ إيه-8"، نخطط لاستكشاف إمكانية استخدام تقنية الطباعة الرقمية "ثري-دي" لبناء المباني على سطح القمر.
وقال كبير المصممين للمشروع، وو يان هوا، في إطار البرنامج الصيني لاستكشاف الفضاء السحيق، أن الصين تخطط لإطلاق المسبار "تشانغ إيه-7"،
في عام 2026، ومن المقرر إطلاق "تشانغ إيه-8"، في عام 2028.