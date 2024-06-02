https://sarabic.ae/20240602/مشاهد-لـتشانغ-إيه-6-الصيني-وهو-يجري-في-الجانب-الخلفي-من-القمر-فيديو--1089429496.html
"مشاهد لـ"تشانغ إيه-6" الصيني وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر... فيديو
"مشاهد لـ"تشانغ إيه-6" الصيني وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن وحدة الهبوط الخاصة بالمسبار القمري الصيني "تشانغ إيه-6" وصلت بنجاح إلى الجانب الخلفي من القمر. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T11:21+0000
2024-06-02T11:21+0000
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وعرض التلفزيون الصيني لقطات لوحدة الهبوط الخاصة بالمسبار "تشانغ إيه-6"، وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر.وبحسب وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، هبطت المركبة في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد.وتهدف رحلة المسبار الصيني الذي أطلق قبل شهر، إلى جمع عينات من القمر، وفقا لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".
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العالم, نادي الفيديو
"مشاهد لـ"تشانغ إيه-6" الصيني وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر... فيديو
ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن وحدة الهبوط الخاصة بالمسبار القمري الصيني "تشانغ إيه-6" وصلت بنجاح إلى الجانب الخلفي من القمر.
وعرض التلفزيون الصيني لقطات لوحدة الهبوط الخاصة بالمسبار "تشانغ إيه-6"، وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر.
وأعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الأحد، أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري (تشانغ إيه) هبطت بنجاح.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، هبطت المركبة في منطقة الهبوط المحددة
في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد.
وتهدف رحلة المسبار الصيني الذي أطلق قبل شهر، إلى جمع عينات من القمر، وفقا لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".