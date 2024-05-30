https://sarabic.ae/20240530/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-2-1آ-يحمل-مركبة-بروغرس-إم-سي-27-فيديو-1089343530.html

روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2. 1آ" يحمل مركبة "بروغرس إم سي-27"... فيديو

روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2. 1آ" يحمل مركبة "بروغرس إم سي-27"... فيديو

سبوتنيك عربي

انطلق صاروخ "سويوز-2. 1آ"، اليوم الخميس، من قاعدة بايكونور يحمل المركبة الفضائية "بروغرس إم سي-27" إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها حمولة تزن 2.5 طن. 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T11:13+0000

2024-05-30T11:13+0000

2024-05-30T11:13+0000

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تم إطلاق الصاروخ، الساعة 12:43 بتوقيت موسكو، وانفصلت المركبة الفضائية في مرحلتها الثالثة بعد 8 دقائق و49 ثانية من إطلاقها، وستستغرق الرحلة إلى المحطة يومين، ومن المقرر أن يتم الالتحام، في الساعة 14:47 بتوقيت موسكو، في 1 يونيو/حزيران.ووفقًا لمركز الإطلاق، "هناك إيقاف لمحرك المرحلة الثالثة، ويوجد قسم متبقي من المركبة الفضائية "بروغرس إم سي-27" رقم 457، وتم إطلاق المركبة الفضائية "بروغرس إم سي-27" إلى مدار قمر صناعي للأرض".وستقوم السفينة التي يبلغ وزنها الإجمالي 7.4 طن، على توصيل أكثر من 2.5 طن من البضائع إلى المحطة، بما في ذلك 1.3 طن من المواد الجافة لأنظمة المحطة وطاقم محطة الفضاء الدولية.بالإضافة إلى ذلك، يوجد على متن المركبة "بروغرس إم سي-27"، 754 كيلوغرامًا من الوقود لتزويد المحطة بالوقود، و420 كيلوغرامًا من مياه الشرب، و40 كيلوغرامًا من النيتروجين لتجديد الغلاف الجوي لمحطة الفضاء الدولية.وأجرت روسيا 19 عملية إطلاق صاروخي إلى الفضاء في عام 2023، فيما نفذت 22 عملية إطلاق في عام 2022، و25 عملية إطلاق في عام 2021، و17 فقط في عام 2020.وبحسب البيانات المنشورة على موقع "روسكوسموس"، فإن آخر مرة نفذت روسيا فيها أكثر من 40 عملية إطلاق كانت في عام 1994، حيث بلغ عددها 49 عملية إطلاق، في ذلك الوقت.روسيا تبدأ بتطوير وحدة للطاقة النووية لمحطة قمرية علمية مشتركة مع الصينقمامة من محطة الفضاء الدولية تسقط وتدمر منزلا في فلوريدا...فيديو

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