الخارجية الروسية: موسكو تعارض تحويل الفضاء إلى ساحة للاشتباكات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240529/-الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-تحويل-الفضاء-إلى-ساحة-للاشتباكات-1089305844.html
الخارجية الروسية: موسكو تعارض تحويل الفضاء إلى ساحة للاشتباكات
الخارجية الروسية: موسكو تعارض تحويل الفضاء إلى ساحة للاشتباكات
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مضطرة إلى دراسة التدابير المضادة المحتملة، في ظل رغبة الولايات المتحدة في تحويل الفضاء... 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T10:44+0000
2024-05-29T10:44+0000
روسيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
وكالة الفضاء
سياسة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نعارض بشكل قاطع استخدام الأسلحة من الفضاء، وفي الفضاء، بما في ذلك الأهداف في الفضاء، ولكن الحركة المكثفة المتزايدة للولايات المتحدة وبعض حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في الناتو نحو الفضاء، الذي يصبح ساحة للمواجهة القوية، تجبرنا من الناحية العملية على النظر في ماذا سيعني كل هذا؟ وما هي التدابير المضادة الممكنة هنا؟".وفي وقت سابق، صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا خلافا للولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض حظر شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط أسلحة الدمار الشامل.وكان وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تبنوا، في 20 يونيو/ حزيران من العام الماضي، في مينسك، بيانًا حول منع سباق التسلح في الفضاء.وأكدت روسيا مرارًا أهمية التعاون في مجال الفضاء ومنع حدوث سباق تسلح فيه، وتشاطر الصين روسيا نظرتها بهذا الخصوص، حيث أكدتا وحدة النهج بين موسكو وبكين بشأن قضايا ضمان أمن الفضاء.خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس لهروسيا: نشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر أسلحة في الفضاء
https://sarabic.ae/20230620/وزراء-خارجية-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يعتمدون-بيانا-حول-منع-سباق-التسلح-في-الفضاء-1078308345.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077135_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b988cd2a8d6da07d4f43cef44328f06c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, وكالة الفضاء, سياسة
روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, وكالة الفضاء, سياسة

الخارجية الروسية: موسكو تعارض تحويل الفضاء إلى ساحة للاشتباكات

10:44 GMT 29.05.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مضطرة إلى دراسة التدابير المضادة المحتملة، في ظل رغبة الولايات المتحدة في تحويل الفضاء إلى ساحة مواجهة عسكرية، وتعارض موسكو بشكل قاطع استخدام الأسلحة في الفضاء ومنه.
وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نعارض بشكل قاطع استخدام الأسلحة من الفضاء، وفي الفضاء، بما في ذلك الأهداف في الفضاء، ولكن الحركة المكثفة المتزايدة للولايات المتحدة وبعض حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في الناتو نحو الفضاء، الذي يصبح ساحة للمواجهة القوية، تجبرنا من الناحية العملية على النظر في ماذا سيعني كل هذا؟ وما هي التدابير المضادة الممكنة هنا؟".

وأضاف: "لست مستعدًا للتكهن بما إذا كانت أي أجسام فضائية لخصومنا يمكن أن تصبح هدفًا، نحن ضد تحويل الفضاء إلى ساحة لسباق التسلح، خاصة في مجال العمليات القتالية".

منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يعتمدون بيانا حول منع سباق التسلح في الفضاء
20 يونيو 2023, 13:29 GMT
وفي وقت سابق، صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا خلافا للولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض حظر شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط أسلحة الدمار الشامل.
وكان وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تبنوا، في 20 يونيو/ حزيران من العام الماضي، في مينسك، بيانًا حول منع سباق التسلح في الفضاء.
وأكدت روسيا مرارًا أهمية التعاون في مجال الفضاء ومنع حدوث سباق تسلح فيه، وتشاطر الصين روسيا نظرتها بهذا الخصوص، حيث أكدتا وحدة النهج بين موسكو وبكين بشأن قضايا ضمان أمن الفضاء.
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
روسيا: نشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر أسلحة في الفضاء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... تحليل: إسرائيل استخدمت ذخائر أمريكية مميتة في غارة النازحين في رفح06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала