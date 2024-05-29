https://sarabic.ae/20240529/-الخارجية-الروسية-موسكو-تعارض-تحويل-الفضاء-إلى-ساحة-للاشتباكات-1089305844.html

الخارجية الروسية: موسكو تعارض تحويل الفضاء إلى ساحة للاشتباكات

الخارجية الروسية: موسكو تعارض تحويل الفضاء إلى ساحة للاشتباكات

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا مضطرة إلى دراسة التدابير المضادة المحتملة، في ظل رغبة الولايات المتحدة في تحويل الفضاء... 29.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-29T10:44+0000

2024-05-29T10:44+0000

2024-05-29T10:44+0000

روسيا

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

الفضاء

وكالة الفضاء

سياسة

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وقال ريابكوف للصحفيين: "نحن نعارض بشكل قاطع استخدام الأسلحة من الفضاء، وفي الفضاء، بما في ذلك الأهداف في الفضاء، ولكن الحركة المكثفة المتزايدة للولايات المتحدة وبعض حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في الناتو نحو الفضاء، الذي يصبح ساحة للمواجهة القوية، تجبرنا من الناحية العملية على النظر في ماذا سيعني كل هذا؟ وما هي التدابير المضادة الممكنة هنا؟".وفي وقت سابق، صرّح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا خلافا للولايات المتحدة الأمريكية تسعى لفرض حظر شامل على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء وليس فقط أسلحة الدمار الشامل.وكان وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، تبنوا، في 20 يونيو/ حزيران من العام الماضي، في مينسك، بيانًا حول منع سباق التسلح في الفضاء.وأكدت روسيا مرارًا أهمية التعاون في مجال الفضاء ومنع حدوث سباق تسلح فيه، وتشاطر الصين روسيا نظرتها بهذا الخصوص، حيث أكدتا وحدة النهج بين موسكو وبكين بشأن قضايا ضمان أمن الفضاء.خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس لهروسيا: نشعر بخيبة أمل من قرار مجلس الأمن الدولي حول عدم نشر أسلحة في الفضاء

https://sarabic.ae/20230620/وزراء-خارجية-دول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يعتمدون-بيانا-حول-منع-سباق-التسلح-في-الفضاء-1078308345.html

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روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, وكالة الفضاء, سياسة