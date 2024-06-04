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https://sarabic.ae/20240604/المسبار-الصيني-ينطلق-محملا-بأول-شحنة-في-التاريخ-من-الجانب-البعيد-للقمر-1089508208.html
المسبار الصيني ينطلق محملا بأول شحنة في التاريخ من الجانب البعيد للقمر
المسبار الصيني ينطلق محملا بأول شحنة في التاريخ من الجانب البعيد للقمر
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المسبار الصيني "تشانغ آه-6"، من سطح القمر إلى الأرض حاملا معه عينات من التربة من الجانب المظلم للقمر. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T13:51+0000
2024-06-04T13:51+0000
مجتمع
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
وكالة الفضاء
الصين
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وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فإن "المسبار الصيني "تشانغ آه-6" أقلع، يوم الثلاثاء، من سطح القمر باتجاه الأرض ومعه عينات من التربة، والتي تم جمعها لأول مرة في تاريخ البشرية من الجانب البعيد للقمر، ودخل "تشانغ آه-6" إلى المدار المحدد حول القمر".يتكون "تشانغ آه-6" من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، والمسبار مزود بحمولة تشمل كاميرا هبوط وكاميرا بانورامية، وجهاز تحليل طيفي للمعادن وجهاز لتحليل بنية التربة القمرية.بالإضافة إلى ذلك، يحمل "تشانغ آه-6" حمولات دولية، بما في ذلك كاشف (DORN) الفرنسي لقياس تركيز غاز الرادون ومنتجاته على سطح القمر، ومحلل الأيونات السالبة (NILS) من وكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس زاوية الليزر الإيطالي، والقمر الصناعي الباكستاني(ICUBE-Q) .وفي وقت سابق، عرض التلفزيون الصيني لقطات لوحدة الهبوط الخاصة بالمسبار "تشانغ آه-6"، وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر.المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقهثقب غريب في المريخ يثير حيرة العلماء... صور وفيديو
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الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء, الصين
الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, وكالة الفضاء, الصين

المسبار الصيني ينطلق محملا بأول شحنة في التاريخ من الجانب البعيد للقمر

13:51 GMT 04.06.2024
© Sputnik . CNSA/Beijing Institute of Spacecraft System Engineering/Depositphotosالمسبار الصيني
المسبار الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
© Sputnik . CNSA/Beijing Institute of Spacecraft System Engineering/Depositphotos
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المسبار الصيني "تشانغ آه-6"، من سطح القمر إلى الأرض حاملا معه عينات من التربة من الجانب المظلم للقمر.
وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فإن "المسبار الصيني "تشانغ آه-6" أقلع، يوم الثلاثاء، من سطح القمر باتجاه الأرض ومعه عينات من التربة، والتي تم جمعها لأول مرة في تاريخ البشرية من الجانب البعيد للقمر، ودخل "تشانغ آه-6" إلى المدار المحدد حول القمر".

وإذا نجحت المهمة، فسوف ينقل المسبار "تشانغ آه-6" عينات من التربة من الجانب البعيد للقمر إلى الأرض لأول مرة في تاريخ البشرية. وبحسب الخطة التي أعلنتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، فمن المخطط تسليم نحو كيلوغرامين من عينات التربة إلى الأرض.

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يتكون "تشانغ آه-6" من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، والمسبار مزود بحمولة تشمل كاميرا هبوط وكاميرا بانورامية، وجهاز تحليل طيفي للمعادن وجهاز لتحليل بنية التربة القمرية.
بالإضافة إلى ذلك، يحمل "تشانغ آه-6" حمولات دولية، بما في ذلك كاشف (DORN) الفرنسي لقياس تركيز غاز الرادون ومنتجاته على سطح القمر، ومحلل الأيونات السالبة (NILS) من وكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس زاوية الليزر الإيطالي، والقمر الصناعي الباكستاني(ICUBE-Q) .
وفي وقت سابق، عرض التلفزيون الصيني لقطات لوحدة الهبوط الخاصة بالمسبار "تشانغ آه-6"، وهو يجري في الجانب الخلفي من القمر.
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