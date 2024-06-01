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المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه
المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الأحد، أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري (تشانغ آه-)) هبطت بنجاح. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
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مسبار فضائي
مسبار
الصين
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وبحسب وكالة الأنباء الصنية "سينخوا"، هبطت المركبة في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد.وتهدف رحلة المسبار الصيني الذي أطلق قبل شهر، إلى لجمع عينات من القمر، وفقا لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".
https://sarabic.ae/20240530/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-2-1آ-يحمل-مركبة-بروغرس-إم-سي-27-فيديو-1089343530.html
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العالم, هبوط, مسبار فضائي, مسبار, الصين
العالم, هبوط, مسبار فضائي, مسبار, الصين

المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه

23:31 GMT 01.06.2024
© AFP 2023 / HANDOUTصاروخ لونغ مارش الصيني
صاروخ لونغ مارش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبر
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الأحد، أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري (تشانغ آه-)) هبطت بنجاح.
وبحسب وكالة الأنباء الصنية "سينخوا"، هبطت المركبة في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد.
مركبة الفضاء سويوز إم إس-24 التي انطلقت من محطة بايكانور الفضائية إلى الفضاء وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا، لورال أوهارا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
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روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2. 1آ" يحمل مركبة "بروغرس إم سي-27"... فيديو
30 مايو, 11:13 GMT
وتهدف رحلة المسبار الصيني الذي أطلق قبل شهر، إلى لجمع عينات من القمر، وفقا لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".
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