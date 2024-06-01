https://sarabic.ae/20240601/المسبار-الصيني-يهبط-على-سطح-القمر-بعد-شهر-على-إطلاقه-1089422004.html
المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه
المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الأحد، أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري (تشانغ آه-)) هبطت بنجاح. 01.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-01T23:31+0000
2024-06-01T23:31+0000
2024-06-01T23:31+0000
العالم
هبوط
مسبار فضائي
مسبار
الصين
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وبحسب وكالة الأنباء الصنية "سينخوا"، هبطت المركبة في منطقة الهبوط المحددة في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد.وتهدف رحلة المسبار الصيني الذي أطلق قبل شهر، إلى لجمع عينات من القمر، وفقا لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".
https://sarabic.ae/20240530/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-2-1آ-يحمل-مركبة-بروغرس-إم-سي-27-فيديو-1089343530.html
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العالم, هبوط, مسبار فضائي, مسبار, الصين
العالم, هبوط, مسبار فضائي, مسبار, الصين
المسبار الصيني يهبط على سطح القمر بعد شهر على إطلاقه
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الأحد، أن مجموعة كبسولتي الهبوط والصعود للمسبار القمري (تشانغ آه-)) هبطت بنجاح.
وبحسب وكالة الأنباء الصنية "سينخوا"، هبطت المركبة في منطقة الهبوط المحددة
في حوض القطب الجنوبي أيتكين على الجانب البعيد من القمر، صباح الأحد.
وتهدف رحلة المسبار الصيني الذي أطلق قبل شهر، إلى لجمع عينات من القمر، وفقا لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".