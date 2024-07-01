https://sarabic.ae/20240701/اكتشاف-أشكال-غريبة-في-الغلاف-الجوي-العلوي-للأرض-صور-وفيديو-1090363913.html

اكتشاف "أشكال غريبة" في الغلاف الجوي العلوي للأرض... صور وفيديو

اكتشاف "أشكال غريبة" في الغلاف الجوي العلوي للأرض... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

اكتشف علماء وكالة "ناسا" أشكالا تشبه حروف الأبجدية، في الغلاف الأيوني للأرض، والتي من شأنها أن تساعدنا في توقعات الطقس الفضائي والاتصالات اللاسلكية. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T14:01+0000

2024-07-01T14:01+0000

2024-07-01T14:01+0000

مجتمع

علوم

الفضاء

ناسا

الأرض

الغلاف الجوي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103134/12/1031341294_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_b8e68b432975ccfec68aefed97d57ab6.jpg

تم اكتشاف أشكال غريبة تشبه حرفي (X) و(C) تظهر في أوقات غير متوقعة، وفي أماكن غير محددة، في الغلاف الأيوني للأرض، وهو جزء من الغلاف الجوي للأرض يقع على ارتفاع نحو 48-965 كيلومترًا فوق سطح الأرض.يصبح الغلاف الأيوني مشحونًا كهربائيًا في النهار عندما تضربه أشعة الشمس، وهذا يخلق حزم بلازما من الجسيمات المشحونة التي تتأثر بشكل أكبر بالمجال المغناطيسي للأرض. وتشكل قمم وفقاعات البلازما الأشكال التي تمت ملاحظتها.وأظهرت الدراسات السابقة، أن القمم المندمجة تشكل حرف (X) بعد العواصف الشمسية والانفجارات البركانية الكبيرة، لكن البيانات الواردة في هذه الدراسة الجديدة تكشف أنها يمكن أن تتشكل في ما يسمى "الأوقات الهادئة" أيضًا، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى.الاكتشاف الآخر الذي حير العلماء هو ظهور فقاعات على شكل حرف (C) وفقاعات عكس شكل حرف (C) في البلازما. يُعتقد أن هذه الأشكال قد تكونت بفعل الرياح على الأرض.تم رصد هذه العناصر تتشكل بالقرب من بعضها بشكل مدهش ويشير ذلك إلى وجود عوامل تساعد في تشكيلها، مثل الرياح أو الأعاصير.في الوقت الحالي، يبدو أن أشكال حرف (C) نادرة نسبيًا، ولم يُلاحظ سوى اثنين فقط حتى الآن. ومع ذلك، فإن الباحثين حريصين على إجراء مزيد من التحقيق فيها، ومعرفة سبب وجودها في طبقة الأيونوسفير.تعد البلازما في الغلاف الأيوني ضرورية لموجات الراديو لتكون قادرة على السفر لمسافات طويلة، والاكتشافات في هذا المجال تحسن فهمنا لكيفية عمل الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بحسب الدراسة.يمكن أن يكون للاضطرابات في الغلاف الأيوني، مثل تلك التي لوحظت هنا، تأثير على البنية التحتية المهمة للاتصالات والملاحة.تعطينا هذه الدراسة مثالاً آخر لكيفية مساعدة تحسين التكنولوجيا والابتكارات، في البحث العلمي، على فهم المزيد عن الأرض والكون من حولها.الصين تكشف تفاصيل لافتة عن العينات التي استخرجتها من الجانب البعيد للقمر لأول مرة"ناسا" تعلق بخصوص رائدي الفضاء "العالقين" في المحطة الدولية

https://sarabic.ae/20240418/ناسا-تؤجل-مشروع-جمع-عينات-من-المريخ-1088088368.html

الفضاء

الأرض

الغلاف الجوي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الفضاء, ناسا, الأرض, الغلاف الجوي