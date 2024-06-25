"يشاهد بالعين المجردة"... "الكويكب القاتل" يقترب من الأرض هذا الأسبوع... صور وفيديو

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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كواليس السينما
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مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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https://sarabic.ae/20240625/يشاهد-بالعين-المجردة-الكويكب-القاتل-يقترب-من-الأرض-هذا-الأسبوع-صور-وفيديو--1090171651.html
"يشاهد بالعين المجردة"... "الكويكب القاتل" يقترب من الأرض هذا الأسبوع... صور وفيديو
"يشاهد بالعين المجردة"... "الكويكب القاتل" يقترب من الأرض هذا الأسبوع... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
نشرت إحدى المجلات العلمية مقالا، حذر فيه علماء الفلك من أن كويكبا كبيرا، يُطلق عليه اسم "الكويكب القاتل"، سيطير بالقرب من الأرض هذا الأسبوع. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T14:56+0000
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وذكر المقال أن "الكويكب القاتل" سوف يطير هذا الأسبوع، على مسافة 6.6 مليون كيلومتر من الأرض، ويمكن مشاهدته، في يوم 27 يونيو/حزيران الجاري، وهو أقرب إلى الأرض مما كان عليه في الـ 110 السنوات الماضية.ويشار إلى أن هذا الكويكب بحجم جبل تقريبا، وسيمر بالقرب من كوكب الأرض بسرعة حوالي 93 ألف كيلومتر في الساعة.وبحسب مجلة "Live Science" التي نشرت المقال، فإن هذه واحدة من أكبر الصخور الفضائية التي تقترب من الأرض منذ 125 عامًا."تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو دراسة: أقمار "ستارلينك" تشكل تهديدا خطيرا لغلاف كوكب الأرض الجوي
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علوم, عالم فضاء, كوكب, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض
علوم, عالم فضاء, كوكب, تهديدات كوكب الأرض, كوكب الأرض, أخبار كوكب الأرض

"يشاهد بالعين المجردة"... "الكويكب القاتل" يقترب من الأرض هذا الأسبوع... صور وفيديو

14:56 GMT 25.06.2024
© Photo / pixabay/urikyo33صخرة كونية بجوار كوكب الأرض
صخرة كونية بجوار كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Photo / pixabay/urikyo33
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نشرت إحدى المجلات العلمية مقالا، حذر فيه علماء الفلك من أن كويكبا كبيرا، يُطلق عليه اسم "الكويكب القاتل"، سيطير بالقرب من الأرض هذا الأسبوع.
وذكر المقال أن "الكويكب القاتل" سوف يطير هذا الأسبوع، على مسافة 6.6 مليون كيلومتر من الأرض، ويمكن مشاهدته، في يوم 27 يونيو/حزيران الجاري، وهو أقرب إلى الأرض مما كان عليه في الـ 110 السنوات الماضية.
وتعتبر "ناسا" أن "كويكبا على مثل هذه المسافة يحتمل أن يكون جسمًا خطيرًا".
ويشار إلى أن هذا الكويكب بحجم جبل تقريبا، وسيمر بالقرب من كوكب الأرض بسرعة حوالي 93 ألف كيلومتر في الساعة.
وبحسب مجلة "Live Science" التي نشرت المقال، فإن هذه واحدة من أكبر الصخور الفضائية التي تقترب من الأرض منذ 125 عامًا.
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل الأرض مع أول عينة في التاريخ من تربة القمر.... فيديو
دراسة: أقمار "ستارلينك" تشكل تهديدا خطيرا لغلاف كوكب الأرض الجوي
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