"يشاهد بالعين المجردة"... "الكويكب القاتل" يقترب من الأرض هذا الأسبوع... صور وفيديو
© Photo / pixabay/urikyo33صخرة كونية بجوار كوكب الأرض
© Photo / pixabay/urikyo33
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نشرت إحدى المجلات العلمية مقالا، حذر فيه علماء الفلك من أن كويكبا كبيرا، يُطلق عليه اسم "الكويكب القاتل"، سيطير بالقرب من الأرض هذا الأسبوع.
وذكر المقال أن "الكويكب القاتل" سوف يطير هذا الأسبوع، على مسافة 6.6 مليون كيلومتر من الأرض، ويمكن مشاهدته، في يوم 27 يونيو/حزيران الجاري، وهو أقرب إلى الأرض مما كان عليه في الـ 110 السنوات الماضية.
アポロ型の潜在的に危険な #小惑星 -PHA- (415029) = 2011 UL21 が2024年6月28日5時16分頃(JST)に地心から約664万km(月までの距離の約17倍)まで接近します. この小惑星は2011年10月に米国,アリゾナのCatalina Sky Surveyで発見されたもので推定直径は1.7km-3.9kmと巨大です.https://t.co/sAdCRh8ZH3 pic.twitter.com/Tg8MeGSO6w— Atsuo ASAMI 浅見敦夫 (@AsamiAtsuo) June 24, 2024
وتعتبر "ناسا" أن "كويكبا على مثل هذه المسافة يحتمل أن يكون جسمًا خطيرًا".
The large potentially hazardous asteroid 2011 UL21 is going to have an uncommon fly-.by with the Earth in a couple of days. We will show it live, online!— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) June 25, 2024
Just enter the link below:https://t.co/jDkGJ4TrRB pic.twitter.com/G6o4Z7iXxn
ويشار إلى أن هذا الكويكب بحجم جبل تقريبا، وسيمر بالقرب من كوكب الأرض بسرعة حوالي 93 ألف كيلومتر في الساعة.
وبحسب مجلة "Live Science" التي نشرت المقال، فإن هذه واحدة من أكبر الصخور الفضائية التي تقترب من الأرض منذ 125 عامًا.