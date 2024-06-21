https://sarabic.ae/20240621/دراسة-أقمار-ستارلينك-تشكل-تهديدا-خطيرا-لغلاف-كوكب-الأرض-الجوي-1090048588.html

دراسة: أقمار "ستارلينك" تشكل تهديدا خطيرا لغلاف كوكب الأرض الجوي

دراسة: أقمار "ستارلينك" تشكل تهديدا خطيرا لغلاف كوكب الأرض الجوي

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة نشرها فريق من الباحثين الأمريكيين، عن الأخطار الناتجة عن الجزيئات المعدنية للأقمار الصناعية، في الغلاف الجوي. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T14:24+0000

2024-06-21T14:24+0000

2024-06-21T14:24+0000

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عندما تصل الأقمار الصناعية إلى نهاية عمرها الإنتاجي، فإنها تسقط في الغلاف الجوي للأرض وتحترق. على طول الطريق، سوف يتركون أثرًا من الجزيئات المعدنية الصغيرة.وبحسب الدراسة، التي نشرها فريق الأبحاث، فإن جزيئات الأقمار الصناعية هذه قد تؤدي إلى إلقاء 360 طنًا من جزيئات أكسيد الألومنيوم الصغيرة، في الغلاف الجوي كل عام.سينجم عن هذا انتشار الألومنيوم على ارتفاعات تتراوح بين 50 و85 كيلومترًا، لكنه سينجرف بعد ذلك إلى طبقة الستراتوسفير (موطن طبقة الأوزون الواقية للأرض).ووفقا للدراسة، فإن جزيئات أكسيد الألومنيوم الصغيرة الناتجة عن القمر الصناعي يمكن أن تسهل التفاعلات الكيميائية المدمرة لطبقة الأوزون.إن انتشار أكاسيد الألومنيوم عن طريق الأقمار الصناعية المتساقطة معقد للغاية، وهذه ليست الدراسة الأولى التي تسلط الضوء على "التلوث الستراتوسفيري" المتزايد، الناتج عن إعادة دخول النفايات الفضائية.ووجد الباحثون أن 10% من الهباء الجوي الستراتوسفيري، يحتوي بالفعل على الألومنيوم، وتوقعوا أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% خلال السنوات العشر إلى الثلاثين المقبلة.حتى الآن، لا نعرف كيف ستتفاعل جزيئات الألومنيوم مع حمض الكبريتيك، وحمض النيتريك، والماء الموجود في طبقة الستراتوسفير. ولا يمكننا أن نقول حقاً ما هي الآثار المترتبة على خسارة طبقة الأوزون.وبالطبع، لن يبقى رذاذ الألومنيوم في طبقة الستراتوسفير إلى الأبد، لكن عندما يسقط في النهاية على الأرض، سيؤدي ذلك إلى تلوث معدني في منطقتنا القطبية.وبحسب الدراسة، قد يتم إطلاق أكثر من 50 ألف قمر صناعي، من الآن وحتى عام 2030، لذا من الأفضل أن نتعامل مع هذه المشكلة بسرعة.السماء على موعد مع انفجار نجم يمكنك مشاهدته لمرة واحدة في حياتك... فيديو روسيا... تطوير مهام الأقمار الصناعية النانوية بمشاركة طلاب من 7 دول

https://sarabic.ae/20220709/يهدد-نصف-سكان-العالم-اكتشاف-ثقب-عملاق-في-طبقة-الأوزون--1064900288.html

https://sarabic.ae/20240608/روسيا-تجتاز-التجربة-الأولى-من-اختبارات-شبكة-الاتصال-عبر-الأقمار-الصناعية-1089634208.html

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علوم, الفضاء, أقمار صناعية, الغلاف الجوي