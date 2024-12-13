https://sarabic.ae/20241213/الكرملين-روسيا-لا-تسعى-إلى-هدنة-بل-إلى-سلام-يأتي-بعد-تلبية-شروطها---1095750084.html

الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام يأتي بعد تلبية شروطها

الكرملين: روسيا لا تسعى إلى هدنة بل إلى سلام يأتي بعد تلبية شروطها

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى لهدنة في أوكرانيا، بل إلى السلام الذي سيأتي بعد تلبية شروط موسكو. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T10:16+0000

2024-12-13T10:16+0000

2024-12-13T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لاحتمال إرسال فرقة من الدول الأوروبية إلى أوكرانيا لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، الذي نوقش في الاتحاد الأوروبي: "كل هذا يمكن مناقشته أثناء المفاوضات، وينبغي مناقشته. ولا نتطلع لهدنة في حد ذاتها، فقد قلنا مرارا وتكرارا إن الهدنة في حد ذاتها ليست ما نريده. نريد السلام الذي سيأتي بعد استيفاء شروطنا وبعد تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها".وأكد بيسكوف أنه "لا توجد حتى الآن أي شروط مسبقة للمفاوضات، لأن الجانب الأوكراني يتجنبها ويستبعدها".وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب،، بأن قرار شن ضربات صاروخية على روسيا يصعد الصراع، تتوافق مع موقف الكرملين.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي على إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وبالتالي فإن إمكانية إنشاء تحالف من 5 إلى 8 دول حول هذه القضية أمر مستبعد ويجري النظر فيها.بالإضافة إلى ذلك، أضاف الرئيس الروسي أنه يجب على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى الناتو، ويجب عليها القيام بنزع السلاح والتخلص من النازية، وكذلك قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى رفع العقوبات المفروضة عن روسيا.ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضاتخبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب

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